La Cabanera bate su récord de participación

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La sexta edición de La Cabanera batió su récord de participación, con 330 corredores en sus tres modalidades, consolidándose como una prueba clave del Pirineo catalán. Celebrada en la Pobleta de Bellveí, estrenó su modalidad Maratón (42 km), que se sumó a las ya habituales de 24 y 12 km. En la Maratón se impusieron Enric Baños Tor (05h.37:36) y Blanca Carralero Roca (07h.22:39). En la categoría masculina completaron el podio Pepe Juangran y Jaume Folguera y en la femenina Belén Simarro y Mari Allés. En los 24 km, Marc Pascual Roig (02h.14:10) y Paula López Torres (02h.44:53) fueron los ganadores; y en los 12 km, Joan Fontelles Batalla (01h.02:52) y Juana González Viana (01h.26:24).

Los 40 participantes de la Maratón arrancaron a las 7.00 con el ascenso al Dolmen de la Cabaneta y al Cogulló. El tramo más exigente fue la subida al Tossal de la Costa, con 1.350 metros de desnivel en 6 km. A las 8.00 partieron 120 corredores de la carrera de 24 km, y a las 8.30, los 170 de la Marxa de la Cabanera, de 12 km. El recorrido largo pasó por nueve poblaciones de la Vall Fosca, mientras que el de 24 km lo hizo por seis.