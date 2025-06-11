Jesús Jiménez gana en León y es más líder en Rally3

El piloto de Alcarràs Jesús Jiménez y su copiloto Nacho Paz, de Solsona, protagonizaron una brillante actuación en el Rally Reino de León, consiguiendo la victoria en el trofeo Past Rally3 Trophy Iberia. Jiménez y Paz, con el Ford Fiesta Rally3 Evo, se impusieron por delante de la dupla formada por Juan Manuel Grigera Rossi y Laureano Grigera, en segunda posición con una diferencia de 58,4 segundos. Tras esta tercera prueba del campeonato, Jiménez y Paz aumentan su ventaja al frente de la clasificación.

Lo más relevante de la participación de los leridanos fue el notable rendimiento en la clasificación general, donde consiguieron situarse en las posiciones octava y novena, superando a varios vehículos Rally2 y evidenciando la competitividad de los Rally3 en esta exigente prueba leonesa. “Después de Portugal, que no nos acabó de ir todo al cien por cien, nos marcamos el objetivo de poder hacer kilómetros con el coche, algún test y luchar por la victoria aquí en León”, declaró Jiménez.

El recorrido no estuvo exento de complicaciones para los pilotos. “Hemos tenido algún susto, no ha sido fácil. Los tramos eran muy rápidos y las primeras pasadas estaban sucias. Nos ha costado adaptarnos pero luego hemos cogido un ritmo bueno y hemos sacado una ventaja por la mañana que mantuvimos por la tarde”, explicó el piloto. A pesar de estos contratiempos, el Ford Fiesta Rally3 Evo pilotado por Jiménez y Paz logró adaptarse perfectamente a las circunstancias del trazado leonés, cumpliendo con el objetivo inicial.

Tras este éxito, el equipo ya piensa en los próximos compromisos. “Ahora paramos y volvemos en septiembre en el Principado de Asturias. Tenemos que hacer algún test antes para coger ritmo y poder estar a la altura”, señaló Jiménez.

“Creo que tenemos un margen considerable de puntos, pero hay que seguir luchando para conseguir el campeonato”, añadió.

Esta competición se disputa de forma íntegra en superficie de tierra entre España y Portugal. El premio final para el ganador al final de las seis pruebas del campeonato será correr un rally con un Ford Fiesta Rally2 preparado por la firma asturiana Past Racing.