El Fraga, a semifinales

❘ cerdanyola del vallès ❘ El Fraga fue ayer el primer equipo en clasificarse para las semifinales de la Copa de la Rei, competición que se está disputando en Cerdanyola del Vallès, al superar ayer en el primer partido de cuartos de final al Manlleu, por 3-2. Los tres tantos del equipo de la Franja, al que entrena el técnico leridano Jordi Capdevila, los anotó la jugadora argentina Adriana Soto. El rival del equipo oscense en las semifinales que se juegan mañana será el anfitrión, el Cerdanyola, que dio la primera sorpresa del torneo al eliminar al Telecable Gijón, reciente campeón de Liga, por 1-3.

El Fraga comenzó el partido dispuesto a mostrar su condición de favorito, pero el primer equipo que pudo mover el marcador fue el Manlleu. En el minuto 11 los árbitros mostraron tarjeta azul a María Sanjurjo y el lanzamiento directo lo erró Joana Comas, desperdiciando así la oportunidad de poner por delante a su equipo.

Tan solo dos minutos después, en el 13, llegó el primer gol del partido (1-0), anotado para el Fraga por Adriana Soto. El equipo de Jordi Capdevila llevaba la iniciativa y se acercaba con peligro a la portería del Manlleu, pero el marcador seguía siendo el de una ventaja mínima para las oscenses.

Fue de nuevo Adriana Soto la que encontró el camino del gol, para poner, con un certero remate, el 2-0 en el minuto 22. El Manlleu dispuso antes del descanso de una nueva oportunidad, también a bola parada, por una tarjeta azul a Aina Arxe, pero Lara Avilés tampoco pudo batir a Anna Ferrer, con lo que la primera parte finalizó con el 2-0.

En la segunda parte el partido seguía abierto, ya que el Fraga no encontraba la forma de sentenciarlo y eso lo aprovechó el Manlleu. Lara Avilés recortó distancias con el 2-1 en el minuto 34.

Si había alguna duda de que el Fraga podía acabar sufriendo, la disipó Adriana Soto, que firmó su hat-trick en el minuto 40 para poner el 3-1. Soto pudo marcar de nuevo, pero erró su lanzamiento tras una azul a Mireia Codinach y el marcador lo cerró el Manlleu, ya en los últimos minutos, poniendo Nara López el definitivo 3-2.

El Vila-sana debuta hoy ante el Voltregà con la duda de Dai Silva

El Vila-sana cerrará hoy los cuartos de final enfrentándose con el Voltregà (20.30) en un partido en el que el técnico del equipo del Pla d’Urgell, Lluís Rodero, tiene la duda de Dai Silva, que arrastra problemas físicos. El equipo leridano llega a esta última competición con mucha carga de partidos, tras una temporada inolvidable al haber logrado los dos primeros títulos de su historia, la Supercopa de España y el Mundial de Clubes. “Ya dije en su día que no era el mejor momento para jugar la Copa. Pienso que se tenía que haber jugado antes”, explicaba ayer Rodero. “No sirve de nada quejarse, ya sabíamos el calendario y ahora estamos totalmente centradas en el partido con el Voltregà”, explicó. Previamente, a las 18.00, se jugará el encuentro entre el Palau de Plegamans y el Coruña.

“Nuestro objetivo no es otro que pasar a semifinales”, añadía el entrenador leridano. “Respetamos al rival, pero nosotras salimos siempre a ganar aunque a veces las cosas no salen como quieres”, señala. “La Copa es una competición que nos hace ilusión y ya sabemos que se nos puede considerar favoritas, pero en un torneo de estas características ya se ha demostrado que no hay favoritas. Lo que más me preocupa es que nosotras estemos bien”, concluyó.

El Bell-lloc ascenderá hoy a OK Liga Plata si derrota de nuevo al GEiEG

Después de derrotar el pasado fin de semana al GEiEG por 0-2, el Bell-lloc logrará hoy el ascenso a la OK Liga Plata si vuelve a vencer en casa al equipo gerundense (21.00). Si no fuera así, el tercer y definitivo partido de este play off final de ascenso se jugaría el domingo en Girona a las 19.30. “No sentimos que tengamos más presión”, explicaba ayer el entrenador del Bell-lloc, Rubén Fernández. “Sabemos que tenemos un match ball más y ellos no”, explicaba.

Fernández, pese a la victoria del primer partido, es consciente de que “es complicado, son el equipo menos goleado y los resultados en la Liga con ellos fueron muy ajustados, nosotros ganamos en su pista 1-2 y ellos nos ganaron en la nuestra por 0-2. Se trata de hacer bien las cosas y no cometer errores”, valoraba el técnico del equipo leridano. “En este partido será más importante que nunca marcar primero”, añadía. Tiene claro que “será un partido equilibrado en el que los detalles acabarán marcando las diferencias”.En caso de ascenso, el Bell-lloc volvería a la segunda categoría del hockey estatal, donde el equipo no milita desde hace 20 años. “Tenemos ganas de que todo acabe hoy y no tengamos que ir a Girona”, añade Fernández.