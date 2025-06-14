Condenados por penaltis

Publicado por VÍCTOR PARACUELLOS Creado: Actualizado:

❘ bell-lloc ❘ El Bell-lloc dejó escapar ayer la ocasión de lograr en su pista el ascenso a la OK Liga Plata, aunque tendrá una nueva oportunidad en el partido decisivo que se jugará mañana en Girona (19.30). El equipo que entrena Rubén Fernández había ganado 0-2 en la pista del GEiEG el fin de semana anterior, con lo que una nueva victoria ayer ante su afición les situaba en la segunda categoría del hockey estatal. Pero los penaltis condenaron a los leridanos. Fallaron un lanzamiento con 1-0 en el marcador, vieron como el GEiEG empataba desde el punto fatídico a falta de 59 segundos, lo que suposo el 1-1 que forzó la prórroga. En el tiempo añadido el marcador no se movió y en la tanda de penaltis los gerundenses estuvieron más acertados (0-2), empataron la serie y recuperaron el factor pista. El Bell-lloc tendrá que volver a ganar mañana en Girona si quiere ascender.

El partido empezó muy bien para los leridanos, ya que Iker Bosch marcó el 1-0 en el minuto 4. Ya es la segunda parte Aleix Arnau falló un penalti (32’), Iker Bosch una falta directa (46’) y, a falta de 59 segundos, Pau Dickin marcó el 1-1 al transformar un riguroso penalti. En la tanda de lanzamientos el Bell-lloc falló los cuatro que lanzó y el GEiEG anotó los dos primeros y sentenció.

“Sabíamos que sería un partido muy difícil y que, con 1-0 sería complicado mantener nuestra portería a cero”, explicaba el técnico Rubén Fernández. “El gol suyo ha llegado muy al final y ellos han estado más acertados en los penaltis. El partido se ha decantado por detalles”. Añadió que “nosotros no hemos estado mal, pero hemos pagado un error al final del partido. Ahora iremos a Girona a darlo todo y a hacer el mejor partido posible”, concluyó.