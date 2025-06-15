Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El CP Vila-sana ha ganado la Copa de la Reina con una contundente victoria por 0-5 ante el Cerdanyola Club d'Hoquei en una final donde las leridanas han demostrado su superioridad desde el primer minuto. Las jugadoras dirigidas por Lluís Rodero han exhibido un juego sólido que no ha dado ninguna opción al conjunto vallesano.

Es la primera Copa de la Reina que ganan de su historia y completan el triplete después de la Supercopa y el Mundial de clubs.

La primera parte ya ha dejado claro el dominio del Vila-sana, con goles de Victoria Porta y de Gimena Gómez al 15, estableciendo un 0-2 favorable a las visitantes. A pesar de los intentos del Cerdanyola para reaccionar, incluyendo una falta directa fallo por Gemma Solé en el minuto 23, no han conseguido perforar la portería defendida por Anna Salvat.

A la segunda mitad, las leridanas han ampliado la ventaja con tres goles más. Luchi Agudo ha marcado el 0-3, Dana Anton ha anotado el cuarto al 21 y Maria Porta ha sentenciado con el 0-5 definitivo.