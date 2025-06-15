El Alpicat es de Primera

Publicado por Francesc Gasull Creado: Actualizado:

❘ tàrrega ❘ El Alpicat certificó ayer su regreso a Primera Catalana tras superar a la UE Tàrrega en la final del play off. Tras el 2-1 logrado en el partido de ida, el equipo del Segrià defendió su ventaja en un duelo de vuelta tenso y emocionante, que acabó 0-0 y que, pese al dominio territorial del Tàrrega, fue suficiente para lograr el ansiado salto de categoría, a la que regresa dos años después.

El encuentro arrancó con una ocasión clarísima para el Alpicat en el minuto 3, que obligó a intervenir con acierto al guardameta Guti. Aunque la primera mitad fue discreta en cuanto a juego, el Alpicat resistió ante el dominio del Tàrrega, que gozó de las mejores llegadas. No obstante, el portero visitante Diego emergió como figura clave del choque, frustrando hasta tres oportunidades claras de gol en los minutos 15, 18 y 42.

Tras el descanso, el planteamiento del Alpicat fue claro: mantener la compostura y dejar pasar los minutos ante un Tàrrega que sufría para generar peligro. El equipo azulgrana lo intentó con remates de Vargas en el 60 y de Maikel en el 75, en lo que significaron sus dos únicos intentos antes de la jugada decisiva de la eliminatoria.

En el minuto 78, el Tàrrega se quedó con un jugador menos por la expulsión directa del portero Guti, tras una entrada a un atacante del Alpicat. A partir de ahí, el partido entró en una fase de control absoluto por parte de los visitantes, que vieron cómo solo tenían que pasar los minutos para sellar el ascenso de categoría.