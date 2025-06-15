Emma Carrasco, campeona de España en los 200 braza

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Emma Carrasco sigue brillando en el Campeonato de España de Palma y se colgó ayer la medalla de oro en la final de los 200 metros braza. La leridana del CN Sant Andreu firmó una gran marca de 2:26.33 y sumó así su segunda presea en Palma, tras la plata conseguida el jueves en los 400 estilos, que también le valió un billete para el Mundial de este verano en Singapur en dicha prueba.

Carrasco, nacida en 2005, dominó la prueba de principio a fin, marcando el mejor paso en cada uno de los tramos y cerrando con solvencia por delante de su compañera de club Aina Fernández (2:26.91) y de Alba Vázquez (2:27.09), del CN Churriana. De hecho, la leridana partía como favorita en la final, porque dominó la serie de la mañana (2:27.23). No obstante, su marca en la final no fue suficiente para conseguir otro billete para el Mundial, ya que la mínima sub-20 era de 2:25.91.

Carrasco no fue la única leridana en los 200 braza femeninos, porque también participó la joven Noa Priego (CN Tàrrega), que obtuvo una meritoria undécima plaza en su debut en un Estatal absoluto. Priego, nacida en 2010, ya fue undécima en las series y repitió por la tarde, siendo tercera en la Final B.

Además, la leridana Paula Juste, olímpica en París, se quedó fuera de la final de 200 mariposa (CN Terrassa), tras ser decimoséptima en las series, mientras que en la prueba masculina, el joven Jordi Carrasco (INEF Lleida) fue duodécimo y accedió a la Final B, en la que se impuso para acabar noveno en global. Sus compañeros de equipo Aleix Teixidó y Bernat Marsol también nadaron en la prueba, aunque el primero fue vigesimoctavo y el segundo acabó descalificado. Eudald Tosquet, también del INEF, quedó el 26 en 200 braza.

Por su parte, el canario Arbidel González rompió el maleficio y se convirtió en el primer nadador masculino en lograr el billete para una prueba individual en los próximos Mundiales de Singapur, en los que también participará Carrasco, tras imponerse este sábado en la final de los 200 mariposa, con una marca dos centésimas menor al tiempo requerido (1:55.93).