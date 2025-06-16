Arranca el Mundial

Messi trata de evitar la entrada de un rival del Al Ahly. - EFE

El Inter Miami de Lionel Messi y el Al Ahly egipcio abrieron la madrugada de ayer el Mundial de Clubes FIFA con un empate 0-0 en el Hard Rock Stadium de Miami, en un partido protagonizado por el meta argentino Óscar Ustari, que paró un penalti a Trezeguet para sostener al equipo estadounidense, en el primer partido de la nueva competición impulsada por la FIFA y cuyo primer gol no llegó hasta el segundo partido.

El autor fue el francés Kingsley Coman, que abrió la abultadísima goleada del Bayern de Múnich sobre el Auckland City (10-0), el campeón de Oceanía y el único equipo amateur del torneo, con el exjugador del Alpicat Gerard Garriga como titular, antes del triunfo del PSG ante el Atlético de Madrid (4-0).

En el partido disputado en Cincinnati, a los seis minutos ya mandaba el equipo alemán, con un cabezazo de Coman. Después, en tres minutos, llegaron los goles de Boey, Olise y de nuevo Coman, mientras que Müller y Olise firmaron el 6-0 justo antes del descanso. Pese a levantar el pie del acelerador, en el segundo tiempo llegó el ‘hat-trick’ de Musiala, mientras que Muller, quien se despedirá del Bayern cuando termine el Mundial tras 25 años en el club, redondeó el 10-0 ante el campeón de la Champions de Oceanía.

El primer plato fuerte de la competición llegó con el París Saint-Germain-Atlético de Madrid, en el Rose Bowl de Los Ángeles. El conjunto francés, dos semanas después de ganar la Champions, fue quien tomó la iniciativa en el partido y se adelantó en el minuto 19, con un tanto de Fabián Ruiz (1-0).Con un Atlético inocente enfrente, el PSG aprovechó para doblar su ventaja en el añadido del primer tiempo, con el 2-0 de Vitinha. Tras el descanso, el Atlético anotó el 2-1 mediante Julián Álvarez, pero su gol fue anulado por el VAR y sus esperanzas se desvanecieron tras la expulsión de Lenglet por protestar. Pese a una clara ocasión de Sorloth, el PSG sentenció, con el 3-0 de Mayulu y el 4-0 final, de penalti, de Kang-In Lee.

El Chelsea debuta hoy ante Los Ángeles

El Chelsea debuta hoy (21.00) ante el Los Ángeles, abriendo la jornada del martes antes del Boca Juniors-Benfica (0.00) y el Flamengo-Tunis (3.00). Esta última madrugada estaban previstos el Palmeiras-Porto (0.00) y el Botafogo-Seattle (4.00).

Xabi Alonso: “Tenemos muy poco tiempo”

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró ayer que deben “acelerar todo” porque tienen “muy poco tiempo” antes de debutar en la competición el miércoles, ante Al-Hilal.

Un jugador del Inter, retenido en Irán

El iraní Mehdi Taremi, delantero del Inter Milán, es baja para el Mundial debido al conflicto bélico entre Irán e Israel que impide al jugador abandonar su país, donde se encontraba tras jugar con su selección.