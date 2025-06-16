Carrasco cierra el Estatal con un oro y el billete al Mundial

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La leridana Emma Carrasco cerró ayer con broche de oro su participación en el Campeonato de España de Verano celebrado en Palma, proclamándose campeona estatal en 200 estilos y logrando su segundo billete para el Mundial de Singapur del próximo mes, donde también nadará en 400 estilos.

La joven leridana del CN Sant Andreu, de 19 años, cierra así el Estatal con dos oros, el sábado en 200 braza y el de ayer, y una plata, en 400 estilos, pero con una marca que le permitió asegurarse la participación mundialista, que ayer amplió rebajando la mínima de los 200 estilos con más de un segundo de margen (2:11.56).

Tras ser cuarta en las series de la mañana, donde no forzó, puso la directa en la final y acabó colgándose el oro, confirmándose como la dominadora de la modalidad, por delante de Laura Cabanes (2:12.08), del Real Canoe, y Estella Lum Tonrath (2:13.49), del CN Palma de Mallorca, plata y bronce respectivamente. Carrasco, única representante leridana ayer en Palma, lideró los primeros 50 metros en mariposa (27.95) y, aunque cayó en la segunda posición en la espalda, impuso su ley con la braza (37.77) para recuperar el liderato y no dejarlo escapar en los 50 metros libres finales.

Con su meritorio 2:11.56, la leridana se quedó cerca del récord del campeonato que ella misma marcó el año pasado (2:11.11), pero rebajó con creces la mínima requerida por la Federación Española para participar en el Mundial. De hecho, bajó en más de un segundo la marca sub-20 (2:12.83), pero incluso se quedó por debajo de la mínima absoluta (2:12.17) para Singapur, donde Laura Cabanes acompañará a Carrasco.

Otros españolas que aseguraron su presencia en el Mundial fueron Carmen Wiler, Adrián Santos e Iván Martínez Sota. Weiler logró su tercer billete para Singapur, tras ganar ayer los 50 espalda, mientras que Santos y Martínez Sota, que ya se habían asegurado su participación mundialista en las series matutinas de los 50 espalda, ratificaron su presencia en la cita universal tras volver a nadar en la final por debajo de la mínima.