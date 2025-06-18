Tebas dice que “el Barça no está en la norma” para inscribir a Joan Garcia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente de La Liga, Javier Tebas, volvió a referirse ayer al Barça y dijo que “una cosa es que paguen la cláusula de Joan Garcia y otra que lo puedan inscribir”, avisando de que todavía no están en periodo de inscripciones de jugadores y que no se encuentran en la norma 1:1. Al ser preguntado también por Nico Williams, comentó que “no lo sé, tienen que hacer movimientos y ver qué jugadores van a decidir... Oigo tanto... Ya no sé qué es verdad de lo que se escribe. El Barcelona no está en la norma 1:1 (gasto en función de ingresos). Creo que el otro día anunciaron el pago de la cláusula de Joan Garcia, pero no sé si ya lo han hecho, yo no me entero mucho... Una cosa es que lo haga oficial y otra cosa es que lo puedan inscribir”, matizó Tebas, que añadió: “no estamos ni en fecha de periodo de inscripción. Ahora mismo no pueden, tiene que hacer cosas, no muchísimas pero ellos ya saben lo que tienen que hacer. No lo voy a decir”.

Crítico con el Mundial

También se mostró contrario al Mundial de clubes. “Mi objetivo es que no haya más Mundiales de Clubes, no hay fechas. No hace falta otra competición más. Ayer vi un poco del Chelsea y me pareció un amistoso de verano”, señaló Javier Tebas.