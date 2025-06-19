El Atlètic Lleida renueva dos temporadas a Nil Sauret

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida anunció ayer que el centrocampista de Balaguer Nil Sauret seguirá en sus filas las dos próximas temporadas, tras alcanzar un acuerdo de renovación hasta el 2027. Sauret, de 23 años, llegó el verano pasado al Ramon Farrús procedente del Mollerussa y se ha convertido en una pieza clave en el centro del campo del conjunto de Gabri García, en el que también seguirán Jordi Ortega, Joanet y Guillermo Cucurull.

Además de las cuatro renovaciones en el centro del campo, también continuarán en la plantilla leridana el portero y capitán Pau Torres y el defensa Daouda Koné. Hasta la fecha, el único fichaje confirmado por el Atlètic Lleida es el del portero Marc Arnau, llegado del Mollerussa, por lo que el conjunto leridano cuenta ahora con siete futbolistas, tras anunciar también ocho bajas.