El Mollerussa abre la sección femenina, con 5 o 6 equipos

Imagen de la primera de las jornadas de puertas abiertas que organizó el Mollerussa. - JOAN GÓMEZ

El CFJ Mollerussa ya da sus primeros pasos para abrir una sección femenina, que arrancará la próxima temporada con la creación de 5 o 6 equipos, si se cumplen las previsiones del club, que pretende completar las categorías de formación desde benjamín hasta juvenil en su primera campaña.

El proyecto de la entidad del Pla d’Urgell pasa por la creación de una estructura propia para el femenino para “hacer una apuesta fuerte, porque se le dará el espacio que merece”, explicó ayer a SEGRE Emili Gil, quien será el directivo responsable del fútbol femenino en el club. El coordinador será Manel Monné y el organigrama se completará con los distintos técnicos, con la intención de potenciar la presencia de entrenadoras.

Desde la llegada de Andreu Subies a la presidencia del Mollerussa, el club “vio la necesidad de crear una estructura femenina para recuperar la trayectoria que tuvo el club antes”, cuenta Gil. Por ello, se han celebrado recientemente dos jornadas de puertas abiertas para chicas interesadas que “tuvieron muy buena aceptación”, ya que contaron con la participación de un centenar de chicas.

Por ello, el club ha activado los procesos para inscribir equipos desde prebenjamín hasta juvenil, aunque Gil deja claro que “el número de jugadoras que se inscriban y sus edades van a marcar los equipos que tengamos finalmente, porque es verdad que el fútbol femenino te da alternativas porque las chicas, aunque sean de diferentes edades, puedan competir”.

Según el directivo responsable, el principal objetivo en el arranque del proyecto femenino es “empezar por la base para ir mejorando y subiendo. Tenemos muy claro que tenemos que empezar focalizándonos en la formación para centrarnos en la competición más adelante”.

Por ello, aunque no descarta la creación de un equipo sénior, Gil explica que “la prioridad es intentar completar todos los escalones del fútbol base hasta llegar a cadete, que es cuando se termina el fútbol formativo propiamente”.

Para fomentar las inscripciones a la sección femenina, que formará parte de la Fundación del club, las jugadoras tendrán un 20% de descuento en las cuotas del club.