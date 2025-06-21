El Club Ciclista Lleida irá al Estatal de élite-sub23

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El equipo élite-sub23 del Club Esportiu Ciclista Lleida disputará el Campeonato de España de Ciclismo en carretera, que se celebrará del 27 al 29 de este mes en Granada, tras quedar decimoquinto en el ranking estatal. El conjunto leridano, con un 75% de ciclistas locales, participará con dos corredores en la contrarreloj individual y seis en la prueba en ruta. La clasificación se presentó ayer en la diputación de Lleida con la presencia de la diputada Estefania Rufach, que felicitó al club “por llevar el nombre de Lleida por todo el Estado”. El presidente, Sergi Mateu, destacó que “es la primera vez que un equipo de Lleida alcanza este hito” y agradeció el apoyo de la Diputación, que “nos ha permitido competir y lograr los puntos necesarios”.