La L7 de bus llegará al Recasens y se reordenará el aparcamiento

La Paeria anunció ayer que la línea L7 de autobús se alargará hasta el Recasens a partir de septiembre. Para facilitar la maniobra del bus, se colocarán pilonas en el aparcamiento frontal y los vehículos pasarán a estacionar en un solar municipal trasero. La concejala de Movilidad, Cristina Morón, anunció la decisión en una visita al Recasens, junto con el presidente vecinal del Secà de Sant Pere, José Carreiro, y miembros de la directiva del AEM, que habían solicitado la medida.