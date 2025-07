Una losa muy pesada: el Lleida CF tiene un potencial riesgo económico de 9,1 millones

El Lleida Club de Futbol tiene un potencial riesgo económico de 9.108.772,36 euros. Esta es la conclusión a la que llega la Due Diligence, a cuyos datos ha podido tener acceso SEGRE, que se encargó cuando un grupo inversor se interesó por asumir la gestión del club el pasado mes de mayo y que, tras conocer los resultados, fracasaron las negociaciones y no se llegó a un acuerdo.

Una Due Diligence (o diligencia debida), que no hay que confundir con una auditoría, es el proceso de investigación y análisis que un inversor interesado en adquirir o invertir en una compañía realiza para entender la verdadera situación de la empresa (tanto a nivel operativo, legal, financiero o comercial) y descubrir posibles riesgos asociados con la operación.

En la estimación de contingencias económicas de la Due Diligence del Lleida CF aparecen la Fiscal, Laboral, Penal, Civil y Administrativa. En la Fiscal, que arroja un resultado de 2.065.055,55 euros, se evalúa el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en este caso del club, identificando posibles riesgos fiscales y contingencias, además de analizar las proyecciones financieras desde una perspectiva fiscal.

En la Laboral, que da una cifra de 2.490.929 euros, se analiza el cumplimiento de la legislación laboral por parte de la entidad incluyendo contratos, convenios colectivos, seguridad social y prevención de riesgos laborales.

El tercer apartado es el Penal y es en el que hay la cifra más alta con 4.000.000 euros. Investiga posibles responsabilidades penales de la entidad o sus directivos. El cuarto apartado es el Civil, que arroja aquí un valor de 476.787,81 euros y que examina los contratos, acuerdos y litigios civiles en los que el club pueda estar involucrado.

Y, finalmente, el quinto apartado es el Administrativo, cuya cifra que aparece es de 76.000 euros y que revisa la legalidad de las licencias, permisos y autorizaciones administrativas que posee el club. La suma total refleja esos 9.108.772,36 euros que, cabe recalcar, es potencial riesgo económico, que no real, porque existen partidas que se pueden reducir mediante negociaciones.

Por otra parte está la auditoría del club, que se enfoca en la verificación de la información financiera, es diferente de la Due Diligence y está pendiente de conocerse, que es la que reflejaría la deuda total que tiene la entidad en estos momentos, con la de Hacienda y Seguridad Social como la más elevada.

Javaloyes reclama una sesión extraordinaria de la Fundació del club



Vicente Javaloyes, uno de los ocho socios propietarios del Lleida Ponent Club de Fútbol y exdirector general del club, ha exigido formalmente a Marta Pereira Veiga, presidenta de la Fundació Esport i Salut Lleida, la convocatoria de una reunón del Patronato en “sesión extraordinaria”. El tesorero y patrono de la Fundación dice que “hasta la fecha no he sido convocado a alguna reunión del Patronato, ni se me ha facilitado el acceso a la información necesaria para desempeñar el cargo de tesorero y poder ejercer las funciones que se recogen en el artítulo 25 de los Estatutos”.

Hoy acaba el plazo para presentar denuncias por impago ante AFE

Hoy es la fecha límite para la presentación de reclamaciones en AFE de aquellas cantidades cuyo vencimiento de pago se produzca a lo largo de este mes. En el momento del envío de la denuncia se deberán incluir las cantidades vencidas hasta el 30 de junio de 2025. Cabe recordar que el Lleida CF, a través del adjunto a la presidencia Marc Torres, se comprometió a redactar un documento formal a cada jugador –reconociendo la deuda en sueldo y primas– dejando libres a los futbolistas antes del 30 de junio cuando finalizaban contrato. Este escrito, junto con la documentación que lo respalde, es un paso crucial y sirve como prueba para que el jugador pueda reclamar la deuda ante la Comisión Mixta. La deuda a los futbolistas reconocida por el club ascendería a unos 265.000 euros, cifra que junto a arbitrajes y sanciones (unos 45.000 euros) debe abonar con fecha límite del 30 de junio para seguir en la categoría.

Añade en su escrito que “a pesar de las decisiones que al parecer se han ido adoptando, no he sido convocado para tomar legalmente los correspondientes acuerdos, ni para la elaboración y aprobación del presupuesto, ni la aprobación de las cuentas anuales, tal y como exige el artítulo 18 y 20 de los Estatutos”. Los otros dos patronos de la Fundación, que el club constituyó en fecha 13 de abril de 2023, son Luis Pereira Barreiro (vicepresidente) y Marc Torres Bacardí (secretario).

Javaloyes recuerda que “para cumplir sus funciones, los patronos tenemos el derecho y el deber de asistir a las reuniones, de informarnos sobre la marcha de la Fundación y de participar en las deliberaciones y la adopción de acuerdos”. Añade que según los Estatutos de la Fundación, el Patronato debe reunirse “en sesión ordinaria al menos una vez al año y obligatoriamente durante los seis meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio económico para aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior”. En la sesión que reclama, exige que se le informe de las actividades desarrolladas y la información económica de la Fundación.