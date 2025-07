Debut ante el Cacereño

El AEM iniciará la Liga 2025-26 recibiendo al Cacereño el 7 de septiembre y a continuación, en su primer desplazamiento, visitará al Deportivo Alavés. El equipo leridano conoció ayer el calendario de Primera RFEF Femenina que, al ser asimétrico en el que no coincide la primera con la segunda vuelta, concluirá la Liga en el campo del Valencia Féminas el 3 de mayo, uno de los dos descendidos de la Liga F junto al Betis. El técnico aemista Joan Bacardit valoró positivamente el hecho de comenzar la competición en el Recasens. “Empezar la Liga jugando en casa puede ser un plus. El equipo se mostró la pasada temporada muy fuerte en casa y ojalá continúe conmigo esa dinámica”, dijo el entrenador que ha relevado a Rubén López.

Bacardit dijo que no había pensado en ningún rival en concreto para comenzar el campeonato, pero que su idea es que “es mejor enfrentarte a los filiales al principio porque muchas de sus jugadoras hacen la pretemporada con el primer equipo y empiezan más flojas y acaban muy fuertes”. Sobre el objetivo de esta temporada, después de clasificarse el equipo para el play off las dos últimas campañas, el técnico aemista bromeó diciendo que “las jugadoras me dicen que ya no se conforman con jugar el play off, que quieren ascender. El listón que ha dejado Rubén (López) es muy alto”. Ya más en serio, señaló que “los cuatro o cinco primeros partidos nos van a marcar el objetivo”.

Por otra parte, el AEM comunicó ayer la renovación de la delantera Laura Fernández, que cumplirá su cuarta temporada en el club. La barcelonesa, de 25 años, ha tenido muy mala fortuna con las lesiones ya que no juega desde la jornada 2 de la temporada 2023-24, y ha tenido que operarse dos veces la rodilla.