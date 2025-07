El Lleida abriría la Liga ante el Torrent si logra inscribirse

El día después de la fecha límite para pagar las deudas denunciadas por la plantilla ante la Comisión Mixta AFE-RFEF, el Lleida CF conoció el calendario de Liga que abriría en casa ante el Torrent el 7 de septiembre y finalizaría el 3 de mayo en el feudo del Andratx. No obstante, el club siguió esperando ayer una respuesta federativa a su petición de obtener una prórroga para pagar. Lo que sí recibió, según fuentes del club, es una notificación del importe del aval que deberían depositar para la próxima temporada y que asciende a 121.336 euros. Podría parecer que son señales de que la Real Federación Española de Fútbol aceptará la prórroga, pero no tiene por qué ser así. Todo parece apuntar a que no habrá prórroga porque a la primera petición –un simple correo electrónico– ya respondieron negativamente, según fuentes federativas consultadas.

Sin embargo, el Lleida CF volvió a hacer la petición el lunes antes de las 12.00 y en esa segunda solicitud argumentó que al FC Cartagena sí se le ha concedido una prórroga para hacer frente a los pagos hasta el 31 de julio. El 9 de julio es la fecha límite para presentar reclamaciones sobre deudas vencidas hasta el 30 de junio y es cuando la AFE emitirá las resoluciones sobre impagos.

A partir de ahora se abren varias incógnitas a la espera de que la RFEF pueda dar una respuesta al Lleida CF en cualquier momento. En caso de que rechace la prórroga y se consume el descenso administrativo, el club podría seguir compitiendo en Tercera RFEF, pero la pesada losa de la deuda millonaria no desaparece y, en una categoría aún menor, no resulta improbable que los actuales gestores optaran por la liquidación.

Hay que recordar también que si se profujera el descenso administrativo se abriría una posibilidad para que la plaza en Segunda RFEF continúe en la ciudad. Según el artículo 119.6 del Reglamento General de la RFEF, tendrían prioridad, por este orden, los descendidos Cornellà, Peña Deportiva, Alzira, Mallorca B y Badalona Futur para adquirir la plaza por un precio que fijaría la RFEF y, si ninguno de ellos se hiciese con ella, sería el Atlètic Lleida el que pasaría a tener la opción de hacerse con la vacante.