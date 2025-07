El Lleida pide plaza en Tercera y la RFEF debe validarlo para inscribirle

El Lleida CF presentó ayer la documentación exigida por la Real Federación Española de Fútbol para ser inscrito en Tercera RFEF en el último día que había de plazo y que finalizaba a las 14.00 horas. El club leridano abonó los poco más de 50.000 euros de deuda que tenía con la Federación por gastos de arbitraje y presentó un preaval, que no un aval, de unos 121.000 euros, y es un motivo por el que en su última circular emitida ayer por la RFEF, la 12, no aparecía todavía inscrito. Sin embargo, según pudo saber este diario, no es de prever que haya ningún problema para que la Federación Española acepte ese preaval suscrito con una entidad bancaria. Un preaval bancario es un compromiso previo de una entidad financiera para emitir un aval definitivo en el futuro y, esencialmente, es un indicio de que el banco está dispuesto a avalar una operación, aunque no sea una garantía firme hasta que se emita el aval final.

La RFEF analizará la documentación presentada y en el plazo máximo de 10 días hábiles –será mucho antes, quizás en las próximas horas– desde la presentación de la documentación, se comunicará si, a juicio federativo, se reúnen las condiciones reglamentarias para poder ser inscrito en la competición oficial. Si por cualquier razón la RFEF considerara que no se cumple alguno o algunos de los requisitos se lo comunicará al Lleida y el club podrá subsanarlo dentro de los 5 días hábiles siguientes. El Lleida CF no se pronunció ayer ni emitió comunicado alguno, salvo convocar a los medios para una rueda de prensa que ofrecerá hoy a las 12.00 el adjunto a la presidencia Marc Torres donde es de suponer que dará a conocer todos los detalles de lo acontencido en los últimos días y cuál es la hoja de ruta del club a partir de ahora.

Un detalle a tener en cuenta es que el Lleida CF, al que el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Lleida dio la razón al desestimar la ejecución provisional de la sentencia que resuelve el convenio por el uso del estadio que pidió la Paeria, es ahora quien legalmente puede seguir ocupando la instalación municipal. La Paeria, que presentó recurso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), espera que la decisión sea revocada aludiendo al “derecho de actuar en defensa de los intereses sobre el patrinomio de los leridanos y leridanas”. El Atlètic Lleida, por su parte, tal como recordó la pasada semana su director deportivo, Xavier Bartolo, asegura que “no entendería que el proyecto de Segunda RFEF que hay en la ciudad no jugase en el Camp d’Esports”, tras adquirir la plaza vacante del Lleida, y el AEM también aspira a jugar partidos en el estadio.

Poema de Martí i Pol para explicar la situación

rc Torres, en su cuenta de X, publicó el conocido poema de Miquel Martí i Pol titulado “Ara mateix” para explicar cuál es la situación ahora mismo del Lleida CF. Dicho poema expresa la decisión de afrontar la vida y sus dificultades con serenidad y determinación, a pesar de no haber cumplido las expectativas iniciales. El poema transmite un mensaje de esperanza y de perseverancia, invitando a seguir adelante con lo que se tiene, aunque sea poco, y a valorar el presente. Es aceptar la realidad pero al mismo tiempo cuando habla de “enhebrar la aguja” el poema dice que todo está por hacer y todo es posible.