“Apuesto por este proyecto”

Ciocale, en el centro, con la vicepresidenta Mireia Martínez y el técnico Edu Amat en su presentación. - LLEIDA LLISTA

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida hizo oficial ayer el tercer fichaje para la temporada 2025-2026, el del argentino Fabrizio Ciocale, que ha firmado por las dos próximas temporadas, un acuerdo que el club cerró el pasado mes de abril, como ya adelantó SEGRE en su día. El goleador de San Juan, de 26 años y nacionalizado italiano, ha completado su tercera temporada consecutiva en el conjunto gallego, con el que ha anotado este último ejercicio doce goles, nueve de ellos en la OK Liga, uno en el play off por el título y otros dos en la Champions League.“Vengo con muchas ganas de aportar”, señaló Ciocale en la presentación como nuevo jugador del Pons Lleida, un equipo, dijo, que “está haciendo muy bien las cosas y por eso he apostado por este proyecto, para aportar mi granito de arena. Hay un grupo humano muy interesante”, apuntó. En cuanto a los retos deportivos, el argentino fue algo comedido. “Hay que marcarse objetivos cortos para llegar a otros más grandes. Creo que competir en todas las competiciones puede ser un objetivo alcanzable. Queda muy buena base de la temporada pasada y eso es importante”, señaló.

Por su parte, el técnico Edu Amat reconoció que Ciocale era un jugador que ya intentó fichar en temporadas anteriores y que considera “muy interesante para el perfil de juego que tenemos. Es uno de esos jugadores que me gustan, patinador y con carácter. No viene a suplir a Nuno (Paiva), pero sí tendrá un rol similar. Será importante contar con ese punto de experiencia y veteranía, pero sobre todo de ambición”, afirmó.