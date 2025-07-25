Los exjugadores del Lleida CF buscan nuevos destinos después del despido masivo

El Lleida CF anunció el pasado 4 de junio de 2025, a través de las redes sociales, que todos los jugadores que formaban la plantilla dejaban de pertenecer a la entidad. Este movimiento representó un paso más en lo que parecía ser el camino hacia la disolución del club, en movimientos constantes para tratar de salvarse a última instancia. La entidad elaboró un documento formal para cada jugador donde reconocía la deuda pendiente en concepto de sueldos y primas.

Un día después de despedir prácticamente a todo el staff técnico, el club prescindió de toda la plantilla mediante un mensaje en redes. El único miembro del equipo técnico que mantiene su contrato, firmado hasta el 30 de junio de 2026, es Jordi Cortés, quien ha ejercido de ayudante de Iñigo Idiakez.

Marc Torres, adjunto a la presidencia y actual cara visible del Lleida CF después de la marcha del presidente Luis Pereira, redactó un documento formal para cada futbolista reconociendo la deuda en sueldos y primas, liberándolos antes del 30 de junio, cuando finalizaban sus contratos. Este escrito, junto con la documentación que lo acompaña, sirve como prueba para que los jugadores puedan reclamar la deuda ante la Comisión Mixta. El montante total de los impagos superaba los 300.000 euros.

Los nuevos destinos de los exjugadores del Lleida CF

El mercado de fichajes ha propiciado una notable dispersión de los exjugadores del Lleida CF, quienes han encontrado acomodo en diferentes categorías del fútbol español. Entre los destinos más destacados figura el CE Sabadell, que ha incorporado al centrocampista nigeriano Quadri Liameed, de 23 años, a coste cero. También sobresale la UE Sant Andreu, que se ha reforzado con Iñaki Álvarez, guardameta de 28 años, y Guillem Naranjo, delantero centro de 25 años.

La Primera Federación se ha convertido en el destino preferente para varios exfutbolistas del conjunto ilerdense. Además del ya mencionado Quadri Liameed (CE Sabadell), también ha dado el salto a esta categoría Adrià Gené, centrocampista de 26 años, quien ha firmado por el Antequera CF. Ambos equipos compiten actualmente en el Grupo 2 de la Primera Federación, lo que podría propiciar reencuentros durante la presente temporada.

La mayor parte de los jugadores ha encontrado acomodo en la Segunda Federación. El CD Alcoyano ha reforzado su plantilla con dos exjugadores del Lleida: José Solbes, defensa central de 25 años, y Adrián Lledó, centrocampista de 28 años. La UE Sant Andreu se ha fortalecido con Iñaki Álvarez y Guillem Naranjo, como ya se ha indicado anteriormente.

Otros destinos relevantes en Segunda Federación

Entre los destinos más significativos en esta categoría destacan el Terrassa FC, que ha incorporado a Mario Domingo; el Real Jaén CF, nuevo equipo de Fernando Cortijo; el Xerez Deportivo FC, donde militará Diego Iglesias; el RZ Deportivo Aragón, que ha fichado a Iker García; y el Real Unión Club, que contará con los servicios de Unai García.

Jóvenes talentos en busca de oportunidades

Los jugadores más jóvenes también han tenido que buscar nuevos horizontes profesionales. Dylan Iglesias, extremo derecho de 22 años, ha encontrado acomodo en las filas del Atlético Levante UD. Por su parte, Efe Ugiagbe, extremo izquierdo nigeriano de apenas 21 años, continuará su carrera deportiva en el AD Ceuta FC B.

Completan esta relación de traspasos Joaquín Rodríguez, centrocampista ofensivo de 25 años, que ha firmado por el CF La Nucía, y Fran Pérez, extremo izquierdo de 27 años, quien defenderá los colores del CF Rayo Majadahonda durante la presente temporada 2025.