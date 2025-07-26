Solsona rinde homenaje a un campeón de triatlón y duatlón

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Solsona homenajeó el pasado miércoles a un deportista local que ha logrado destacar a nivel internacional. Se trata de Gerard Rodríguez Viladrich, quien el mes pasado se proclamó campeón mundial tanto en triatlón como en duatlón cross en su categoría de 20-24 años, durante las competiciones celebradas en Pontevedra. Rodríguez Viladrich consiguió estos importantes logros representando al equipo Prat Triatló 1994.