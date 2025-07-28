Almenar reúne a 250 atletas en la quinta edición de la Cursa de l’Àngel

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Alrededor de 250 participantes tomaron parte ayer en Almenar en la quinta edición de la Cursa de l’Àngel, puntuable para la Lliga Ponent 2025.

En el apartado competitivo, el independiente Hamou Ait Mazian se llevó la victoria en los 10 kilómetros con un tiempo de 35 minutos y 17 segundos, por delante de Joan Lladós (Txulles Runners), con 38 minutos y 11 segundos, y Norbert Llobera (Grup Excursionista Albesa), con 41 minutos y 6 segundos. En el apartado femenino, la también independente Maite Farran se llevó el triunfo tras marcar un registro de 45 minutos y 28 segundos y aventajar a Verónica Mari Ruiz (100x100 Fondistes Tàrrega), con 49 minutos y 9 segundos, y a Gala Noguera (Txulles Runners), que firmó 53 minutos y 25 segundos.

En la prueba de 5K, Òscar Aran (Almiramar) se impuso con una marca de 18 minutos y 38 segundos, seguido de Pedro Araujo (Almiramar), con 18 minutos y 40 segundos, y Jaume Fontanet (Runner’s Balaguer), con 18 minuts t 55 segundos. En féminas, Antonia Argilés (Almiramar) cruzó la meta la primera tras completar el circuito en 20 minutos y 55 segundos, por delante de Raki Garsaball (Pons Thai Runners), con 21 minutos y 41 segundos, y Sheila Rodríguez (Finques Prats Runners), con 22 minutos y 50 segundos.