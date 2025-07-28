Joan Campins refuerza al Atlètic Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida hizo oficial ayer la contratación de Joan Campins, un fichaje que era un secreto a voces después de que el propio jugador lo dejara entrever en su mensaje de despedida del Lleida CF que colgó en sus redes sociales el pasado viernes. El defensa balear, de 30 años (Sa Pobla, 24/06/1995), seguirá jugando en la capital del Segrià pero ahora con el club de Capppont, al que aportará experiencia, polivalencia y conocimiento del juego a la línea defensiva.

Formado en el RCD Mallorca y en el FC Barcelona, con el que conquistó la UEFA Youth League, ha competido en clubes como el Real Zaragoza, Reus Deportiu, Royal Excel Mouscron (Bélgica), Costa Brava, UD Logroñés, SD Tarazona y las tres últimas temporadas en el Lleida CF.

Con esta incorporación, el Atlètic Lleida ya ha confirmado ocho fichajes para la temporada 2025-2026: Marc Arnau (portero, 23 años), Bilal Achhiba (extremo derecho, 20 años que viene cedido por el FC Andorra), Lamine Diaby (mediocampista, 20 años), Giovanni Navarro (delantero, 25 años), Asier Ortiz de Guinea (mediocampista, 23 años), Juan Agüero (media punta, 26 años), Nico Magno (mediocampista o central, 28 años) y Joan Campins (defensa, 30 años).

Estos refuerzos se suman a la renovación de once jugadores del curso pasado: Boris Garrós, Nil Sauret, Jordi Ortega, Dauda Koné, Moró Sidibe, Sule Sidibe, Pau Torres, Guillermo Cucurull, Joanet, Marcel Samsó y Roger Alcalà. La configuración de la plantilla todavía no está cerrada y se prevé algún fichaje más.

El equipo de Gabri arranca hoy la pretemporada

El Atlètic Lleida arranca hoy la pretemporada para preparar su primera aventura en la Segunda RFEF. El técnico Gabri Garcia ha programado cuatro semanas de preparación antes del inicio de la competición oficial. En la matinal de hoy está previsto que los jugadores pasen las pruebas de fuerza y físicas, mientras que por la tarde, a partir de las 18:00 h, se iniciará la dinámica de entrenamientos con pelota y táctica en el Ramon Farrús.

El Atlètic Lleida ya tiene perfilado el calendario de partidos amistosos y el primer test llegará pronto, el próximo 9 de agosto en la Ciudad Deportiva del Zaragoza, donde se enfrentará al Deportivo Aragón. Cuatro días después, el día 13 del mismo mes visitará el campo del Vilanova y el sábado 16 se medirá al Barbastro, de nuevo como visitante. El cuarto encuentro de preparación lo disputará en el Estadi Johan Cruyff, el 22 de agosto, frente al Barça Atlétic, mientras que dos días después, el 24, visitará el Ciudad de Tudela para medirse al Tudelano. El único partido que jugará como local será el 27 de agosto ante el Utebo, para cerrar la pretemporada el día 30 en el Estadio San Blas de Zaragoza para medirse al Ebro.