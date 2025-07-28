Jordi Carrasco cierra el Estatal júnior con su cuarta medalla

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El leridano Jordi Carrasco, del Club Inef Lleida, cerró ayer el Campeonato de España júnior de natación en Castellón con la cuarta medalla de su cuenta particular, tras proclamarse subcampeón entre los participantes nacidos en 2008 de los 100 mariposa.

Así, el leridano se va de la competición con dos medallas de oro, en 200 estilos y 200 mariposa, y dos platas, en 400 mariposa y la de ayer en los 100.

Carrasco alcanzó la final con el segundo mejor tiempo global, ya que los nadadores nacidos en 2008 compiten también con los del 2007, solo superado por Oliver Roch, de su misma generación.

En la final, el leridano terminó tercero en global, tan solo superado por el propio Roch (oro en 2008) e Isak Fernández, ganador de la final y campeón de los nacidos en el año 2007.