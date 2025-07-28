Los tres hermanos Noguera dominan el Catalán en 2Llacs

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La segunda y última jornada del Campeonato de Catalunya de esquí náutico 2025 finalizó ayer en las instalaciones de 2Llacs, en Gimenells i el Pla de la Font, con un claro protagonismo de los hermanos Noguera, del Club Lleida Ski & Wake. Àlvar Noguera se proclamó campeón absoluto masculino, seguido por su hermano Lluís, mientras que Laura Noguera se coronó campeona absoluta femenina, por delante de Júlia Roy, también primera clasificada en categoría sub-21.

Àlvar destacó en figuras y saltos, mientras que Lluís fue el mejor en eslalon. En categoría femenina, Laura dominó en las tres disciplinas.

Por equipos, el Club Lleida Ski & Wake volvió a liderar la clasificación, por delante del Club Esquí Náutico Ventalló y del Club La Baells. Más de 50 esquiadores participaron en una competición valorada muy positivamente por deportistas y jueces internacionales. Ahora, el club leridano se prepara para el Campeonato de España, que se disputará los días 27 y 28 de septiembre en Madrid.