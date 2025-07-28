Piastri gana y es más líder

Los dos McLaren lideran la carrera, aún con los neumáticos intermedios con los que arrancaron la carrera. - EFE

El piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) consiguió ayer la victoria en el Gran Premio de Bélgica, decimotercera prueba del Mundial de Fórmula 1, y afianzó su liderato tras liderar el doblete de McLaren en el Circuito de Spa-Francorchamps, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) terminaron decimoséptimo y decimoctavo, respectivamente, después de salir desde el ‘pit lane’.

En una carrera que retrasó más de una hora su inicio por la falta de visibilidad en pista por culpa de la lluvia, Piastri adelantó a su compañero y ‘poleman’ del sábado, Lando Norris (McLaren), cuando se relanzó la acción, en la vuelta 5, y ya no abandonó su posición de privilegio. Con su sexta victoria del curso, aventaja en 16 puntos en la general a Norris, que había ganado los dos últimos grandes premios y que en el cambio de neumáticos de mojado a seco fue el único que optó por el compuesto duro para intentar aprovechar su mayor duración y dar caza a su compañero, mientras que el resto de la parrilla montó el medio. El británico se acercó poco a poco, pero cometió errores y no pudo alcanzar a Piastri.

Los dos coches ‘papaya’ estuvieron acompañados en el podio por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que ganó la batalla por la tercera plaza con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador del esprint.

Ya en la vuelta de formación hubo dos accidentes por las malas condiciones de la pista y se canceló la salida. La prueba arrancó detrás del coche de seguridad, pero tras solo una vuelta y media, con Boya duodécimo por los accidentes, se sacó la bandera definitiva.

Cancelada la carrera de F3, con el aranés Mari Boya, por la lluvia

La primera prueba de la jornada en Spa-Francochamps era la carrera larga de Fórmula 3, en la que competía el aranés Mari Boya (Campos Racing), pero esta no llegó a disputarse por la mala visibilidad y la lluvia que caía en el circuito belga. Por ello, no se otorgaron puntos y Boya, que arrancaba decimosexto, cierra un fin de semana aciago, ya que tampoco logró puntuar el sábado en el esprint. Así, el piloto de la academia de Aston Martin se mantiene cuarto en la general, con 85 puntos, a 41 del líder Rafael Camara a falta de dos citas.