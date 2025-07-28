“Un centenar de personas” según el ayuntamiento, siguen el partido en el Barris Nord de Lleida
Muchas sillas quedaron vacías
El ayuntamiento de Lleida abrió el Barris Nord para seguir la final del partido en la pantalla gigante de uno de los fondos del pabellón y anunció que “un centenar de personas” siguieron el partido entre España e Inglaterra, la mayoría desde unas sillas instaladas en la pista, aunque muchas quedaron vacías, y otros desde la grada. Lleida fue una de las más de cien ciudades de España que abrió un espacio para seguir la final, como ya hizo a la final del Mundial del 2023.