El ayuntamiento de Lleida abrió el Barris Nord para seguir la final del partido en la pantalla gigante de uno de los fondos del pabellón y anunció que “un centenar de personas” siguieron el partido entre España e Inglaterra, la mayoría desde unas sillas instaladas en la pista, aunque muchas quedaron vacías, y otros desde la grada. Lleida fue una de las más de cien ciudades de España que abrió un espacio para seguir la final, como ya hizo a la final del Mundial del 2023.