Arranque ilusionante del Atlètic Lleida

Els components de la plantilla de l’Atlètic Lleida i el seu staff tècnic posen abans de la sessió preparatòria d’ahir a la tarda al Municipal Ramon Farrús.POL PUERTAS

El Atlètic Lleida inició ayer de forma oficial la preparación de una temporada 2025-2026 que será histórica para el club leridano, que por primera vez en su historia militará en la Segunda RFEF después de ocupar la vacante que dejó el Lleida CF, descendido a Tercera por sus impagos a los jugadores.

La plantilla leridana, todavía por cerrarse, arrancó por la mañana con una charla del entrenador, Gabri Garcia, en la que explicó las líneas generales del nuevo proyecto y en la que pidió compromiso y trabajo a sus hombres para un reto mayúsculo.

Acto seguido los jugadores se sometieron a las pruebas físicas específicas y ejercicios de fuerza con el objetivo de saber el estado de cada jugador para planificar el trabajo de forma personalizada durante las próximas semanas. Ya por la tarde, el equipo completó la primera sesión de entrenamiento con balón, donde la táctica ya cobró protagonismo sobre el césped del Ramon Farrús.

Pau Torres, uno de los pesos pesados del vestuario y que ya conoce la Segunda RFEF, en la que ha militado durante varias temporadas, destacó que “es la primera vez que el club está en esta categoría, que siempre es muy igualada por los años que he estado. Ahora toca hacer una buena pretemporada y poco a poco cohesionar el equipo, porque hay muchos compañeros nuevos. El reto es hacer un buen grupo”.

El portero de Capellades destacó el hecho de que hayan renovado a casi la mitad de la plantilla (11 jugadores), ya que opina que “es algo a favor, ya que beneficiará la adaptación de los nuevos”, señaló. Sobre la nueva temporada, Torres prefirió ser cauto y no marcarse objetivos. “Hay que tener tranquilidad porque el mes de mayo queda muy lejos todavía. Ahora nos tenemos que preparar bien y afrontar la Liga con la máxima ilusión”, indicó.

Por otra parte, el club hizo oficial ayer el fichaje del chino Kuang Zhaolei, un extremo de solo 16 años considerado una de las grandes promesas del fútbol asiático. Internacional con la selección sub-16 de su país y formado en la cantera de la UE Damm, destaca por su velocidad, desequilibrio y capacidad de desbordamiento. Zhaolei tiene previsto entrenarse hoy.