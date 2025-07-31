El juez acepta el concurso de acreedores del Lleida CF, que ya podrá ingresar y tendrá administrador

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleida CF ya tiene la aprobación del juez con respecto al concurso de acreedores que presentó el pasado 4 de julio. Esta medida llega en un momento económicamente delicado para la entidad leridana, que arrastra problemas económicos desde hace varias temporadas y busca una solución legal que garantice su viabilidad futura ante la acumulación de deudas.

El objetivo principal de esta acción legal es paralizar todos los embargos que pesan sobre la entidad y conseguir que los ingresos obtenidos no vayan directamente a satisfacer deudas con Hacienda, Seguridad Social u otros acreedores, sino que puedan destinarse a los gastos ordinarios del funcionamiento del club. Eso son los ingresos de las campañas de abonados, taquillas, o ingresos de tienda o restauración.

Ahora, con el concurso ya en marcha, en los próximos días el club informará sobre el inicio de la campaña de abonados para la temporada 2025-2026, en la cual el equipo competerá por primera vez a Tercera Federación.

Pendientes del nombramiento del administrador concursal

Ahora el siguiente paso será el nombramiento de un administrador concursal, que supervisará las finanzas del club y tomará decisiones económicas clave durante todo el procedimiento. Este profesional, que tendrá que ser un abogado, economista o auditor cualificado, asumirá un papel fundamental en el futuro inmediato del Lleida CF.

Entre las principales funciones del administrador concursal habrá la supervisión o sustitución de los actuales gestores del club, la elaboración de un informe detallado sobre el estado real de las cuentas y la situación patrimonial de la entidad, así como la negociación con los acreedores para establecer un plan viable de pagos que permita la continuidad del club. Habrá que ver cuál será el papel de Marc Torres, hasta ahora adjunto a la presidencia del club.

Cambios en la gestión diaria del club

La entrada en concurso de acreedores comporta consecuencias directas para la gestión cotidiana del Lleida CF. La más inmediata es la posible pérdida parcial o total del control por parte de los actuales directivos, ya que el administrador concursal tendrá capacidad para tomar decisiones estratégicas que afecten a la economía del club.

Uno de los efectos más beneficiosos a corto plazo será la congelación de los embargos y ejecuciones judiciales en curso, hecho que proporcionará un respiro financiero a la entidad para reorganizarse. Además, se abrirá la posibilidad de renegociar las deudas pendientes, pudiendo incluir quitas o esperas que faciliten la viabilidad económica del proyecto deportivo a medio plazo.

El papel clave de la afición

En este contexto de dificultades económicas, el apoyo de la afición será, como aseguró el mismo Marc Torres, un pilar fundamental para la recuperación del club. La respuesta de los seguidores en la campaña de abonos será un indicador fiable de las posibilidades reales de enderezamiento económico de la entidad en los próximos meses, que se ha marcado para la próxima temporada un presupuesto de 600.000 euros.