Nuevo club de baloncesto en Guissona

Guissona cuenta con un nuevo club de baloncesto. El proyecto nació hace unos meses por la inquietud de un grupo de familias y jugadores veteranos amantes de este deporte. Su estreno ha sido muy bien acogido y a falta de un mes para iniciar los entrenos oficiales, ya tienen 45 jugadores inscritos distribuidos en cinco equipos federados: dos Veteranos masculinos, un Cadete femenino, dos Infantiles (masculino y femenino), y ultiman el Amateur femenino. Ahora trabajan para potenciar la base creando una escuela con la previsión de acabar la primera temporada —la 2025/2026- con un equipo por categoría. El vicepresidente, coordinador y director deportivo, Miquel Farran, afirma que “la escuela es la clave ya que si queremos tener futuro y continuidad, necesitamos una buena base”.

Por su parte, el presidente del flamante Guissona Club Basquetbol, Josep Masons, explica que “somos el primer club de basket de Guissona, hecho que supone un reto, pero a la vez también una oportunidad”. “Queremos dejar un legado y que el baloncesto, que promocionaremos, se convierta también en un deporte destacado y referente en Guissona”, afirma. Farran, por su parte, añade que “nuestra misión es arraigar el basket en este territorio rural”.

El Guissona Club Basquetbol tiene el club de Solsona como modelo. “Queremos ser más que un club y por eso apostamos por colaborar con las otras entidades del municipio y las empresas locales así como con otros clubes del territorio”, destaca Masons. “Nos gustaría traer partidos de equipos de nivel destacado a Guissona y organizar salidas a Manresa o a Lleida para poder ver en directo partidos con jugadores profesionales y de primer nivel, todo con la única finalidad de que este nuevo proyecto deportivo repercuta positivamente en las familias”, indica el presidente, motivo por el que hace un llamamiento a las entidades y empresas locales a sumarse al proyecto con colaboraciones puntuales y como patrocinadores. También quieren abrir el club a la ciudadanía en general, por este motivo ofrecerán cada sábado una hora y media de basket a aquellos que quieran iniciarse en este deporte por un precio de 12 euros al mes.

Estas semanas el club organiza formaciones en el polideportivo para sus futuros entrenadores, uno de los cuatro ya ha acabado la formación y los otros tres lo harán en agosto. Estas sesiones, en las que también participan los jugadores, han ido a cargo, entre otros, de Jaume Ponsarnau, entrenador del Bilbao Basket que esta pasada temporada consiguió la FIBA Europe Cup, y Claudia Baraut, exjugadora del Barça, entrenadora y agente FIBA, así como de Marc Díaz y Ramón Navarro, entrenadores de los Sénior masculinos del Pujol Mollerussa. Según Farran, “queremos cerrar el círculo, si formamos nosotros mismos a nuestros entrenadores, podremos ofrecer mejor calidad formativa y deportiva a los jugadores, que a la vez serán los futuros entrenadores”.