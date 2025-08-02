El Hiopos no renovará a Oriola y ficha a Agada

Pierre Oriola no seguirá la temporada que viene vistiendo la camiseta del Hiopos Lleida, que ayer cerró el acuerdo por una temporada con el 'combo' canadiense nacionalizado nigeriano Caleb Agada, que se convierte en el séptimo fichaje para la campaña 2025-2026.

Después de más de dos meses y medio de negociaciones, el club ha decidido retirarle la oferta de renovación que le había propuesto a Oriola por las dos próximas temporadas y ya busca otro perfil de jugador en el mercado. Lo que parecía una renovación cantada ha acabado en fallida. El pívot de Tàrrega, que fue una de las sensaciones la temporada pasada asumiendo el rol de ‘cinco’ titular ante los fiascos de los diferentes fichajes, fue el segundo jugador después de James Batemon con quien el club se sentó a negociar su continuidad, antes incluso de que se hubiera logrado la permanencia matemática tras perder en el Palau Blaugrana.

Inicialmente la entidad le ofreció una mejora económica de la ficha y un contrato de una temporada con opción a una segunda con cláusula de salida, propuesta que no fue del agrado de Oriola, que pedía dos campañas garantizadas. Después de varios encuentros, el club accedió a los dos años de contrato, pero las posturas en cuanto al montante económico seguían distantes. Pese a que las diferencias no eran muy elevadas, al final han acabado siendo insalvables. Después de muchas semanas sin ningún contacto, el pasado miércoles el agente de Oriola, a petición de este, llamó al club para intentar desbloquear la situación, pero la decisión de no renovarle ya estaba tomada.

La dirección deportiva ya trabaja en la búsqueda de otro jugador y recientemente ha sido ofrecido Jacob Wiley, ex del Granada, si bien su elevada ficha hace, de momento, inviable la operación. Entretanto, ayer por la tarde se cerró definitivamente el acuerdo con Caleb Agada, como adelantó Segre.com. El canadiense, que ocupará plaza de Cotonou al tener la nacionalidad nigeriana, hará su debut en la ACB, aunque ya ha jugado en el baloncesto español en las filas del CB Prat y Melilla, ambos de LEB Oro y donde coincidió con el ayudante de Gerard Encuentra, Jordi Ribas, que ha sido uno de sus valedores.

Se trata de un jugador muy físico que destaca por sus dotes defensivas y con buena mano para asistir. Ha jugado en Israel, Australia, Ucrania, Canadá y esta última temporada en Rusia, en las filas del Avtodor Saratov ruso, con el que promedió 12,1 puntos, 5 rebotes y 5,7 asistencias, y en el Al Ahly Tripoli de Líbia, de la Liga Africana, con una media de 9 puntos, 4,1 rebotes y 3 asistencias.