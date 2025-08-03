Boya, séptimo en el esprint, aprieta la lucha por ser subcampeón

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El piloto aranés Mari Boya fue ayer séptimo en el esprint de la Fórmula 3 del Gran Premio de Hungría, tras remontar desde la undécima posición de parrilla y ver como un coche de seguridad en las últimas vueltas frenaba su progresión en la prueba corta del fin de semana.

No obstante, Boya, primer piloto de la academia de Aston Martin, sumó cuatro puntos que aprietan la lucha por ser el subcampeonato, que ahora tiene a nueve puntos, pese a ser el cuarto clasificado, después de que sus dos predecesores Tim Tramnitz, tercero con 93 puntos, y Nikola Tsolov, segundo con 98, se quedaran ayer sin puntuar y partan hoy muy retrasados en la carrera larga, donde se reparten mayoría de puntos.

De hecho, el aranés tiene hoy una oportunidad de oro para poder incluso auparse a la segunda plaza, porque es el segundo en la parrilla en un circuito donde es complicado adelantar, mientras que Tramnitz parte decimoséptimo y Tsolov desde la posición 21. En cambio, el líder del Mundial, Rafael Camara, sale desde la ‘pole position’ y puede proclamarse hoy campeón, antes de la última cita en Monza, si se mantiene por delante de Boya en carrera y suma ocho puntos más que Tsolov y tres más que Tramnitz.

En el esprint, en el que se invertía la parrilla entre los 12 primeros pilotos de la cualificación, Boya partía undécimo, justo por delante de Camara, y se colocó octavo rápidamente. El aranés gestionó neumáticos para llegar con opciones al final y, justo después de que iniciara su ataque para subir posiciones colocándose séptimo, salió un coche de seguridad que neutralizó la carrera hasta la última vuelta, en la que no tuvo más opciones.

Leclerc le arrebata la ‘pole’ a los McLaren y Alonso saldrá quinto

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, sorprendió ayer a los McLaren anotándose la pole del Gran Premio de Hungría tras superar en la Q3, con un tiempo de 1:15.372, al australiano Oscar Piastri –segundo a 26 milésimas–, y al inglés Lando Norris –tercero a 41 milésimas–. La lucha por la ‘pole position’ parecía destinada tan solo a los dos McLaren pero la bajada de temperaturas de la pista y el viento abrieron mucho más una Q3, en la que Fernando Alonso (Aston Martin) se quedó a tan solo una décima de la primera plaza y saldrá quinto en parrilla.