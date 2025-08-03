El Mollerussa espera 1.000 abonados esta temporada

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

"Un equip, una ciutat" es el lema de la nueva campaña de socios que ya ha puesto en marcha el Mollerussa de cara a esta próxima temporada, en la que el equipo volverá a competir en Tercera RFEF, categoría en la que coincidirá con el Lleida CF. “El objetivo que nos hemos marcado es llegar a los 1.000 abonados”, explica el presidente del club del Pla d'Urgell, Andreu Subies, lo que supondría doblar la cifra con la que contaban la pasada temporada.

El Mollerussa ha incrementado los precios un 20 %, tal como se aprobó en la última asamblea de socios, mientras que la principal novedad para esta temporada es la creación del carnet familiar. “Hay muchos aficionados a los que les gusta venir en familia a los partidos y hemos pensado en ofrecerles esa posibilidad. Por un poco más de precio pueden disponer de tres carnets”, añade Subies.

El precio del carnet de socio general es de 120 euros, aunque existe la opción de ser “socio protector”, en cuyo caso el precio del mismo es de 250 euros. En cuanto al carnet familiar cuesta 180 euros, aunque con él pueden entrar el Municipal tres miembros de una misma familia. El carnet joven, para socios de 16 a 18 años, cuesta 40 euros, mientras que el de jubilado se ofrece a 80. También hay una opción denominada carnet familiar base, para familiares de jugadores del fútbol base del club que, por 50 euros, permite obtener dos carnets.

Los carnets pueden adquirirse a través de la página web del club o, presencialmente en las oficinas de la entidad, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00. El carnet familiar base solamente puede adquirirse en las oficinas de la entidad. El presupuesto que destina el club esta temporada al primer equipo rondará los 300.000 €.

En cuanto a la actividad deportiva, el Mollerussa disputa mañana su primer compromiso en el Torneig d’Històrics del Futbol Català, en el campo del Martinenc. El equipo de Kiku Parcerisas compite en el Grupo A junto a Reus y Martinenc (a partir de las 18.00). La competición consta de cuatro grupos de tres equipos, que juegan en formato triangular y el primer de cada grupo pasa a las semifinales del sábado.