La leridana Èrika Sellart logra el bronce en jabalina en el Campeonato de España de atletismo

La atleta leridana Èrika Sellart, que compite con el equipo Diputación Valencia CA, ha ganado la medalla de bronce, en la modalidad de lanzamiento de jabalina, en los Campeonatos de España absolutos de Atletismo que se han disputado en Tarragona. Sellart consigue así su primera medalla en un Estatal absoluto, después de haberse colgado otras diez medallas en las categorías Sub'18, Sub'18 y Sub'20. La leridana lo ha conseguido con un lanzamiento de 50 metros, que es su mejor marca personal. La medalla de oro ha sido para Arantza Moreno, del Pamplona At., con 53.15, mientras que la medalla de plata ha sido para Enya Carretero, del Alcampo Scorpio 71, con un lanzamiento de 50.93.

En la jornada de hoy, Mariona Armero, del Lleida UA, no pudo superar las semifinales de los 200 metros, finalizando con su marca de 24.45, en el puesto 15, muy meritorio al tratarse de la atleta más joven en participar en este campeonato de España.

En la jornada del sábado otro leridano, Bernat Erta, del FC Barcelona, se proclamó Campeón de España en los 400 metros, título que consigue por segunda vez en su carrera tras haberlo logrado ya en 2020.