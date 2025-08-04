El Atlètic Lleida ficha a un defensa neerlandés

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El lateral derecho neerlandés Achraf Boumenjal (Utrecht, 20-2-2003) es el nuevo fichaje del Atlètic Lleida, según anunció ayer el club, que esta temporada debutará en la Segunda RFEF. El jugador, que llega procedente del Jong FC Utrecht, filial que milita en la Segunda división neerlandesa, firma por una temporada con opción a otra más.

Achraf Boumenjal se formó en la academia del FC Utrecht, club al que llegó en 2015 tras haberse iniciado en el fútbol base del Feyenoord. Las tres últimas temporada las ha disputado con el filial del Utrecht, en la segunda categoría profesional del fútbol neerlandés. Entre 2022 y 2025 ha disputado 36 partidos con este equipo, en el que ha adquirido experiencia.

Desde el club leridano señalan que el jugador destaca por su velocidad, solidez defensiva y capacidad para incorporarse al ataque desde su posición de lateral derecho. Con la llegada de Boumenjal refuerza su línea defensiva con un futbolista joven, formado en un club y una competición de alto nivel en Europa y con proyección para seguir creciendo en una Liga tan exigente como la Segunda RFEF. Su llegada refuerza una plantilla competitiva con la que el club quiere seguir consolidándose.

El equipo que entrena Gabri Garcia, que esta temporada jugará sus partidos en el Camp d’Esports tras el acuerdo alcanzado con el Lleida CF, tal como adelantó SEGRE, disputará su primer amistoso de pretemporada el sábado en Zaragoza ante el Deportivo Aragón.

La plantilla inicia hoy un estage en Garòs de 4 días

La plantilla del Atlètic Lleida inicia hoy un estage de pretemporada de cuatro días de duración en la localidad aranesa de Garòs. La expedición leridana tiene previsto hacer su primera sesión de trabajo esta tarde. El regreso a Lleida está previsto para el jueves y el equipo combinará sesiones físicas con actividades lúdicas.