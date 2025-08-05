El defensa Pablo Bolado, nuevo refuerzo para el equipo de Gabri

La expedición del Atlètic Lleida posó ante la puerta del hotel a su llegada a la Val d’Aran. - ATLÈTIC LLEIDA

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El entrenador del Atlètic Lleida, Gabri Garcia, ya tiene una nueva pieza para armar la plantilla con la que el club leridano debutará en Segunda RFEF. Se trata del defensa cántabro Pablo Bolado, cuya incorporación anunció ayer el club y que se desplazó directamente a la Val d'Aran, donde el equipo inició ayer un estage de pretemporada de cuatro días.

Pablo Bolado Marigómez (Santander, 10-7-1998) tiene 27 años y llega a la entidad leridana procedente de la UD Unión Sud Yaiza, equipo canario con el que jugó la pasada temporada en Segunda RFEF y en el que disputó 32 partidos oficiales. Ocupa la demarcación de lateral zurdo y fue uno de los jugadores fijos en el esquema del equipo. Es un futbolista que destaca por su consistencia defensiva, buen posicionamiento táctico y capacidad de sumarse al ataque con criterio, según se señaló desde el club.

Formado en las categorías inferiores del Racing de Santander, el zaguero ha pasado por diferentes equipos, como el CD Calahorra, el CD Cayón o el Solares, por los que ha ido progresando y adquiriendo experiencia. Se trata también de un jugador polivalente, que puede ocupar diferentes posiciones en la línea defensiva, pudiendo actuar también como central.

Con la llegada de Bolado, el Atlètic Lleida ve reforzada su defensa con un perfil que estaba buscando el club, el de un jugador con experiencia que conoce bien la categoría y que portará solidez y equilibrio.

❘ garòs ❘ La plantilla del Atlètic Lleida inició ayer su estage de pretemporada en la Val d'Aran, que se prolongará hasta este jueves y que combinará las sesiones tácticas y físicas con actividades lúdicas. Todo con el objetivo de llegar lo mejor posible al inicio de la Liga, en la que el equipo debutará esta temporada en la Segunda RFEF. Por la tarde, una vez instalados en el Hotel Montarto, su cuartel general durante estos días, Gabri Garcia ya dirigió la primera sesión de entrenamiento. El equipo también recibió a su más reciente fichaje, el defensa cántabro Pablo Bolado, cuyo fichaje anunció ayer el club (ver desglose).

La expedición leridana partió por la mañana hacia la Val d’Aran y tras instalarse en el hotel y hacer su primer almuerzo junto, por la tarde se dirigieron al campo de fútbol de césped natural de Garòs, donde el equipo se ejercitó en una primera sesión de trabajo. Hoy y mañana la plantilla se ejercitará en doble sesión, para ir adquiriendo la carga necesaria, aprovechando un entorno idóneo para el trabajo de equipo. Mañana por la taarde, la expedición también hará una actividad lúdica para reforzar el grupo.

El equipo hará un útimo entrenamiento en Garòs el jueves por la mañana, antes de reemprender el regreso a Lleida, donde preseguirán con su preparación. Lo harán ya de cara a su primer partido amistoso de pretemporada, que disputarán este sábado en la Ciudad Deportiva del Zaragoza, donde se enfrentarán al Deportivo Aragón, equipo que milita también en la Segunda RFEF, aunque en un grupo diferente, el 2. El día 13 visitarán al Vilanova.