El Mollerussa, eliminado dels Històrics

Dos jugadores del Mollerussa persiguen a un oponente en el partido ante el Reus. - CFJ MOLLERUSSA

El CFJ Mollerussa quedó ayer eliminado en la fase de grupos de la 39ª edición del Torneig d’Històrics tras sumar un empate ante el Martinenc (0-0) y una derrota contra el Reus FC Reddis (2-0), en los dos duelos, disputados a solo una parte de 45 minutos. El conjunto del Pla d’Urgell ofreció buenos tramos de juego, pero no logró el pase a semifinales en su primera participación en el torneo.

El equipo leridano, encuadrado en el grupo A, dio el pistoletazo de salida del torneo ante el anfitrión Martinenc, de Lliga Elit. El Mollerussa fue de menos a más, aunque sin fortuna de cara a portería. El Martinenc, muy activo en transiciones, generó peligro desde el inicio y rozó el gol en el minuto 21. Dos minutos después, Uriel Sabat respondió con un disparo cruzado que se fue desviado. El local Ángel volvió a probar suerte en el 28’, pero Roger Solsona respondió con una gran intervención.

El partido finalizó con empate a cero tras los 45 minutos reglamentarios y, aunque la normativa del torneo establece que los penaltis sirven únicamente para el desempate en caso de igualdad en la clasificación, el conjunto local se llevó el triunfo por 2-3 desde los 11 metros.

En el segundo encuentro, contra el Reus, de Segunda RFEF, el Mollerussa se vio rápidamente por debajo en el marcador tras un tanto de Dani Homet en el primer minuto (1-0). Pese al golpe inicial, el equipo dirigido por Kiku Parcerisas reaccionó y en el 30 reclamó un penalti sobre Ribelles que no fue señalado.

Cuando el Mollerussa buscaba el empate en los minutos finales, Homet volvió a aparecer para sentenciar con un potente disparo (2-0) que certificó el triunfo del Reus, equipo que accedió a las semifinales tras vencer al Martinenc (1-0).

A pesar de la eliminación, el equipo dejó sensaciones positivas en varios tramos del juego y acumuló experiencia en su estreno en la pretemporada.

Parcerisas: “Quedan cosas por trabajar, falta rodaje”

El técnico del Mollerussa, Kiku Parcerisas, destacó tras el partido que “llevamos pocos entrenamientos, nos falta rodaje, y tenemos cosas por trabajar porque hoy nos ha faltado ritmo. Pero estamos contentos. Tenemos una plantilla nueva y también hemos hecho cosas que nos han gustado”.