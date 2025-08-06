Abril Rexach cumplirá su tercera temporada con la camiseta del Robles Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La base leridana Abril Rexach seguirá en el Robles Lleida de Liga Femenina 2 después de renovar su compromiso con el club. La jugadora, formada en los equipos de la base del CB Lleida y con experiencia en los Estados Unidos, cumplirá su tercera campaña con la camiseta burdeos. La temporada pasada jugó en 22 partidos con una media de 19:01 minutos, 3,9 puntos, 2,6 asistencias y 3,8 de valoración.

Esta renovación se añade a las otras anunciadas por el momento: Carla Fernández, Laura Gil, Maria Cerqueda y Laura Biczó. Además, el club anunció su primer fichaje esta nueva temporada, el de la escolta valenciana Leti Conca, que llega a la Terra Ferma procedente del Hierros Díaz Miralvalle de Plasencia, de Liga Femenina 2.