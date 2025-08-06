El Atlètic Lleida, con acento leridano

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La plantilla con la que el Atlètic Lleida debutará esta temporada en Segunda RFEF tiene un marcado acento leridano. Hasta nueve jugadores del equipo que dirige Gabri Garcia han nacido en las comarcas leridanas, lo que para el club supone una apuesta por el talento de proximidad. Los nueve leridanos del equipo son Joanet, Marcel Samsó, Lamine Diaby, Nil Sauret, Dauda Kone, Moró Sidibé, Sule, Joel Llobera y Roger Alcalá. Además, también hay presencia leridana en el cuerto técnico, con Josep Maria Turull como segundo entrenador o el guardameta Pau Torres, afincado en Lleida desde hace años.

Marcel Samsó, uno de los leridanos del equipo, destacó que “para mí es especial poder jugar en casa y representar a mi ciudad en una categoría tan importante. Es una ilusión que tenía desde pequeñó y que ahora se hace realidad”. Añade que “con nueve futbolistas de Lleida es más fácil, porque nos conocemos de nuestras respectivas trayectorias deportivas y eso ayuda a hacer equipo”.

Nil Sauret añade que “es un proyecto ilusionante, como ya lo era el año pasado, pero ahora se suma el reto de una nueva categoría y la oportunidad de jugar en el Camp d’Esports, que es muy especial, aunque también supone una gran responsabilidad”.

Por otra parte, la plantilla completó ayer su segunda jornada en el estage de la Val d’Aran, con las primera de las dobles sesiones previstas para estos días. Los preparadores físicos están aprovechando la estancia en Garòs para hacer un seguimiento exhaustivo de la nutrición de los jugadores. El equipo hará hoy otra doble sesión y una actividad lúdica, antes de cerrar mañana el estage y regresar a Lleida.

El equipo también ha suprimido el amistoso que iba a dsputar contra el Utebo, el único como local, por lo que en principio su pretemporada se queda en seis partidos, todos como visitantes. El primero será esta sábado ante el Deportivo Aragón en la Ciudad Deportiva del Zaragoza.