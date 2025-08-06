Un leridano, en Suecia para competir en el Mundial

El joven rider de Mollerussa Roger del Corral Torrades ya se encuentra en Ängelholm (Suecia), donde este sábado competirá en la gran final del Pump Track World Youth Challenge, el campeonato mundial más prestigioso de esta disciplina en categorías formativas. El deportista, pese a tener aún 14 años, representará a España en la categoría masculina de 15 años, ya que los cumplirá antes de diciembre, enfrentándose a los mejores talentos juveniles del mundo.

Del Corral se clasificó para esta final tras una brillante actuación en las qualifiers celebradas el pasado julio en Loureira (Portugal). Allí, dominó con autoridad todas las mangas y se proclamó vencedor, asegurándose una plaza directa en la final internacional. El acceso al mundial solo es posible alcanzando las tres primeras posiciones de las pruebas clasificatorias que se celebran en distintos países. En su caso, no pudo asistir a las celebradas en La Rioja y otras sedes europeas, por lo que se jugó el billete mundialista a una sola carta y lo ganó.

Ayer, Del Corral ya tuvo la oportunidad de probar la pista sueca en una de las sesiones abiertas al público, y hoy tiene previsto continuar su preparación con la mirada puesta en el sábado.

A diferencia de otras competiciones, el Mundial se decide en una única jornada, con rondas clasificatorias por la mañana y eliminatorias directas posteriores. Solo el mejor de cada categoría saldrá coronado como campeón del mundo.

El leridano empezó a montar en bici con solo cuatro años en BMX, pasó por el BTT y el descenso, y desde hace unos años se ha especializado en pumptrack, donde ya destaca como uno de los jóvenes más prometedores del panorama catalán y estatal.