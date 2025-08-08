Arranque frenético del AEM

El AEM inició ayer una nueva etapa en el Camp d’Esports con Joan Bacardit como entrenador y lo hizo con una valiosa victoria por 4-3 ante el Badalona Women, equipo de la Liga F. El partido, de gran nivel, sirvió también como homenaje al legado de Dani Rodrigo, y el trofeo fue entregado por su hija Abril Rodrigo, actual jugadora del conjunto barcelonés.

El AEM salió con una propuesta valiente y muy ofensiva, muy diferente a la que planteaba en los últimos años, generando hasta cuatro ocasiones claras en los primeros diez minutos, con Noe Fernández, Abril Francés, Ari Bosch y Cintia como protagonistas. Sin embargo, la falta de puntería castigó a las leridanas, que encajaron dos goles seguidos: Banini marcó en el 9’ tras una presión alta (0-1), y Julve firmó el 0-2 en el 11’.

Les jugadores de l’AEM, amb el trofeu que es va entregar després del partit. - PAU PASCUAL

Lejos de rendirse, el AEM mantuvo su apuesta ofensiva y empató antes de la media hora. Primero, Inés robó un balón y asistió a Noe para el 1-2 en el 19’. Poco después, Noe centró para que Inés empatara de cabeza (2-2), aunque la aragonesa tuvo que ser sustituida por molestias en el tobillo.

En la segunda parte, Bacardit cambió por completo el once y, justo después de que el conjunto leridano fallara dos ocasiones para establecer el 3-2, Cano volvió a adelantar al Badalona (2-3), pero Charle respondió con un gran disparo lejano (3-3). En los minutos finales, un error defensivo permitió a Carlota Acín marcar de vaselina el definitivo 4-3.

Joan Bacardit: “Me quedo con la garra y el carácter del equipo”

Joan Bacardit, entrenador del AEM, valoró positivamente el primer test de pretemporada y destacó "la garra y el carácter del equipo”. También subrayó el cambio de estilo que quiere implantar: “Buscamos ser un equipo más propositivo, tener más el balón. Esto es un 10% de lo que quiero ver, pero vamos por buen camino”, valoró, además de señalar la adaptación de las jugadoras a su modelo y destacar la buena participación de las jugadoras del B. Por último, sobre posibles incorporaciones, afirmó: “Si llega alguien que mejore lo que hay, perfecto, pero estoy encantado con la plantilla”.