La leridana Iris Tribó continuará en el Robles Lleida de Liga Femenina 2

El Robles Força Lleida, que milita en la Liga Femenina 2, ha anunciado este viernes la renovación de Iris Tribó. La leridana jugó once temporadas en el CB Lleida y esta será la tercera campaña en el equipo femenino del Força Lleida. Tribó es una de las jugadoras, como Andrea Fernández, que también jugaron con el Sénior B del club leridano y que ha acabado teniendo ficha con el primer equipo. El año pasado tuvo minutos en los 26 partidos de liga regular con 16:14 minutos de juego de media, 7,5 puntos y 3,8 de valoración.

Esta renovación se añade a las otras anunciadas hasta el momento: Andrea Fernández, Abril Rexach, Carla Fernández, Laura Gil, Maria Cerqueda y Laura Biczó. Además, el club anunció su primer fichaje esta nueva temporada, el de la escolta valenciana Leti Conca, que llega al Barris Nord procedente del Hierros Díaz Miralvalle de Plasència, de Liga Femenina 2.