DIRECTO | Fichajes de verano 2025 en los equipos de Lleida

11:04 El Atlètic Lleida anuncia la incorporación del delantero Carlos Mas El Atlètic Lleida anuncia la incorporación del delantero Carlos Mas Mancebo, de 25 años, para la temporada 2025- 26. El atacante llega tras destacar notablemente en el Atlético Astorga CF durante la campaña anterior en Tercera Federación, donde demostró una capacidad goleadora sobresaliente.

11:04 El Rodi Balàfia de voleibol cierra la plantila El menorquín Pau Pons cierra el capítulo de fichajes del Rodi Balàfia Vòlei para la temporada 2025-2026. Tras las incorporaciones de Eloy Jaray, Elio Carrodeguas y Joaquín Castillo, el joven de 19 añosy 1,93 metros de altura llega al equipo leridano para ocuparla posición de opuesto, perfilándose como una promesa.



11:23 El Lleida CF anuncia dos jugadores más El Lleida CF anunció, a través de sus redes sociales, la incorporación a la plantilla que dirige Jordi Cortés de dos nuevos jugadores. Se trata de David García, que lapasada temporada jugó en el Rayo Ibense, en el grupo valenciano de la Tercera RFEF. También había jugado en el Hércules y el Levante.Igualmente anunció la incorporación del defensaneerlandés Boaz Hallebeek, que ha jugado en equipos comoel Nàstic, Deportivo Aragón y el Pobla de Mafumet.

08:56 Pierre Oriola se va a México El ya exjugador del Hiopos Lleida Pierre Oriola está muy cerca de cerrar un acuerdo con el Fuerza Regia de Monterrey para jugar en la Liga de México, según avanzó el periodista Óscar Herreros.

16:59 Vinyet Morató, nuevo fichaje para el Robles Lleida de LF2 El Força Lleida ha anunciado este viernes la incorporación en su primer equipo femenino, el Robles Lleida de Liga Femenina 2, de la jugadora Vinyet Morató para esta temporada 2025-2026.

12:50 Laura Castellana tendrá ficha del Robles Lleida de LF2 esta temporada La jugadora manresana da el salto del Herreruela Lleida, el Sénior B, al primer equipo, con el cual la anterior campaña ya jugó todos los partidos de liga Deportes Laura Castellana tendrá ficha del Robles Lleida de LF2 esta temporada segre

16:17 Luka Bozic abandona el Valencia y ficha por el Granada Luka Bozic, jugador la pasada temporada del Hiopos Lleida, seguirá la temporada que viene en la Liga ACB, aunque en las filas del Granada, que este jueves anunció su fichaje después de que el croata se desvinculara del Valencia, con el que no ha llegado a debutar. El Valencia anunció ayer el fichaje de Darius Thompson.

17:59 Nueva renovación en el Robles Lleida de Liga Femenina 2 Deportes El Robles Lleida anuncia otra renovación, la alero Andrea Fernández segre

16:18 Carla Fernández renueva un año más con el Robles Lleida La alero Carla Fernández ha renovado por el Robles Lleida una temporada más, según anunció ayer el club. La jugadora, de 23 años, inició su carrera en el CB Samà, de Vilanova i la Geltrú, desde donse se incorporó a la cantera del CB Lleida y al primer equipo. Cumplirá su tercera temporada en el equipo de Liga Femenina 2. La pasada temporada promedió 9,6 puntos.

12:27 El Lleida CF incorpora al portero Antonio Oliveria y al polivalente Sasha Litwin El club confirmó ayer las llegadas del joven portero Antonio Oliveira y del polivalente futbolista Sasha Litwin –que puede jugar tanto centrocampista como de lateral. Deportes El Lleida CF incorpora al portero Oliveira y al polivalente Sasha Litwin Segre

09:30 El Atlètic Lleida ficha a un defensa neerlandés Achraf Boumenjal, formado en la base del FC Utrecht, firma por una temporada Deportes El Atlètic Lleida ficha a un defensa neerlandés Segre

16:50 El Atlètic Lleida presenta cuatro nuevos fichajes El Atlètic Lleida ha presentado a cuatro nuevos jugadores que forman parte del proyecto deportivo 2025-26. Hoy ha sido el turno de Asier Ortiz, Juan Agüero, Giovanni y Nico. Durante el acto, el director deportivo Xavi Bartolo ha destacado “el valor de este grupo de jugadores que aportarán competencia interna y calidad al equipo en una temporada tan especial como la del debut en Segunda RFEF”.

09:50 Quim Montenegro y Joan Rusiñol fichan por el Lleida

El Lleida CF sigue perfilando la plantilla para afrontar esta temporada en Tercera RFEF. El club anunció ayer dos nuevas incorporaciones, en ambos casos jugadores leridanos que vuelven al club. Se trata del centrocampista de 25 años Joan Rusiñol, que procede del Pobla de Mafumet, y del extremo Quim Montenegro, de 20 años, que la pasada temporada estuvo en los equipos inferiores del Rio Ave, club de la Primera división de Portugal.

09:48 La leridana Alba Caño deja el Barça para jugar a los Estados Unidos La futbolista leridana Alba Caño (Puiggròs, 30-9-2003) deja de formar parte del Barcelona, después de siete temporadas, para jugar a la liga de los Estados Unidos, concretamente en el Boston Legacy, una nueva franquicia en la competición norteamericana. Así lo anunció ayer el diario Mundo Deportivo, que informó que el acuerdo entre las partes está cerrado, pendiente de hacerse oficial. Alba Caño ha formado parte del club azulgrana las siete últimas temporadas y jugará ahora a la National Women's Soccer League (NWSL).

09:48 Alya Camara llega al Atlètic Lleida cedido por el Sabadell El club, que también ha pedido jugar al Camp d'Esports, hará el stage en Garòs

Esports L’Atlètic Lleida incorpora Alya Camara, cedit pel Sabadell, i demana jugar al Camp d'Esports Segre

12:04 Tres del plantel renovados al Tàrrega

La UE Tàrrega ha anunciado la renovación de tres jugadores de cara a esta próxima temporada. Se trata de Eric Monter, Manu Rodríguez y Adrià Martínez, todos ellos formados en la Escuela de Fútbol del club azulgrana

13:24 Joan Campins refuerza el Atlètic Lleida El club oficializa su fichaje después de despedirse el viernes del Lleida CF, donde jugó las últimas tres campañas Esports Joan Campins reforça l’Atlètic Lleida Segre

13:23 El Atlètic Lleida ficha el extremo chino Kuang Zhaolei Kuang Zhaolei, extremo chino de 16 años, se incorpora al Atlètic Lleida, tal como anuncia el club, como una de las grandes promesas del fútbol asiático. Internacional con la selección Sub-16 de China y formado recientemente a las categorías inferiores de la UE Damm, destaca por su velocidad, regado y desbordamiento.



13:21 El Lleida hace oficial Oscar Rubio , que liderará el equipo en Tercera Con 41 años, Rubio será un pilar fundamental a la etapa del Lleida en Tercera. Esports Òscar Rubio liderarà el Lleida a Tercera Federació Xavier Madrona Rubio

11:26 El Hiopos anuncia el fichaje de Kristers Zorikis Internacional con Letonia. Llega directo del Le Portel francés para cubrir la posición de base.

12:29 Adri Gené ficha por el Antecarcome El delantero leridano Adri Gené, que la temporada pasada defendió la camiseta del Lleida CF, jugará la próxima temporada a lo Antecarcome.

El Atlètic Lleida anuncia el fichaje de Juan Agüero , ex del Lleida Esportiu El Atlètic Lleida ha anunciado este lunes por la mañana el fichaje de Juan Agüero, delantero argentino que jugó al Lleida Deportivo del 2022 en el 2024.

10:55 Mollerussa - Lleida CF, el 13 de agosto El CFJ Mollerussa recibirá la visita del Lleida CF el día 13 de agosto, en lo que supone el segundo amistoso acordado del equipo azul hasta la fecha después del del Sant Andreu. El Mollerussa dio a conocer ayer sus tests de pretemporada. Jugará el torneo Históricos el día 4 de agosto con Reus y Martinenc, el 9 su rival fuera de casa será el Terrassa y a continuación en el Municipal del Pla de Urgell se enfrentará el 16 en el Vilafranca, el 20 al Español B, el 23 en el Sabadell B y el 30 en el Borges.

10:54 Dos júniors del Balàfia Vòlei estarán con el primer equipo Son Edgar Hernández y Diego Nieto

10:53 El Atlètic Lleida refuerza la medular con Asier Ortiz

Llega del Mirandés B y jugó a Segunda A



Esports L’Atlètic Lleida reforça la medul·lar amb Asier Ortiz Segre

10:53 El AEM refuerza el eje de la defensa con Ana Fernández

La central de 25 años llega del Tenerife, recién ascendido a Primera RFEF



Esports L’AEM reforça l’eix de la defensa amb Ana Fernández Segre

10:52 La central zaragozana Nuera, octavo fichaje del AEM

Procede del Dux Logroño, con qué ascendió la pasada temporada a Liga F



Esports La central saragossana Nora, vuitè fitxatge de l’AEM Segre

10:46 Giovanni Navarro , quinto fichaje del Atlètic Lleida

El delantero canario procede del Alzira, con el cual marcó 8 goles el curso pasado



Esports Giovanni Navarro, cinquè fitxatge de l’Atlètic Lleida Segre

10:36 La Hiopos Lleida forja un proyecto a dos años vista

Con Shurna ya son cinco los jugadores que han firmado por dos o más temporadas



Esports L’Hiopos Lleida forja un projecte a dos anys vista Xavier Pujol

11:43 El Hiopos prioriza el fichaje de un base y un ‘cuatro’ tirador La renovación de Pierre Oriola continúa estancada y la opción Bozic sigue viva

Esports L’Hiopos prioritza el fitxatge d’un base i un ‘quatre’ tirador Xavier Pujol

11:43 El AEM ficha la extremo sevillana Cintia Hormigo Procede del Alavés y se caracteriza por su intensidad entrante por la banda

Esports L’AEM fitxa l’extrem sevillana Cintia Hormigo Segre

10:14 El Atlètic Lleida ficha Lamine Diaby Mediocampista de 20 años que firma por dos temporadas con el Atlètic Lleida. Creció futbolísticamente en el Pardinyes, la Bordeta y el AEM, antes de dar el salto al Alcorcón, donde disputó la División de Honor Juvenil y la Copa del Rey.



09:57 Fabri Ciocali es la última cara nueva del Pons Lleida

El argentino nacionalizado italiano llega procedente del Liceo y tiene que aportar pólvora en ataque. Tiene 26 años y ha jugado en otros grandes clubs como el Braga portugués y el Valdagno de Italia

09:56 El Mollerussa cierra dos fichajes más El CB Mollerussa, que la temporada que viene competirá en la Tercera Federación, la antigua Lliga EBA, ha cerrado dos nuevas incorporaciones: Eric Paradeda y Marc Vieytes

09:55 El AEM refuerza la medular con la nipona Honoka Yonei Viene del Sporting de Huelva y antes con el Éibar contribuyó a subir a Liga F

Esports L’AEM reforça la medul·lar amb la nipona Honoka Yonei Segre

11:19 Millán Jiménez llega al Hiopos cedido por el Valencia El alero de 22 años completa las plazas de cuota y es la cuarta incorporación

Esports Millán Jiménez arriba a l’Hiopos cedit pel València José Carlos Monge

11:18 El Tàrrega ficha a Marc Bona La UE Tàrrega anunció la incorporación del portero Marc Bona, de 25 años, que procede del Verdú de Tercera Catalana. Bona destaca por sus buenos reflejos, informa F. Gasull.

11:18 La portera Lucía Alba , quinto fichaje del AEM Tiene 25 años, procede del Getafe y cuenta con dos ascensos, uno a Liga F.

​ Esports La portera Lucía Alba, cinquè fitxatge de l’AEM Segre

13:09 Bilal Achhiba , al Atlètic Lleida Jugador reconocido por su desequilibrio, velocidad y capacidad de desbordamiento, es valorado tanto por sus condiciones técnicas como por su mentalidad competitiva Esports L’Andorra cedeix el jove Bilal a l’Atlètic Lleida Segre

13:08 El ex del Lleida CF Quadri Liameed ficha por el Sabadell

Cuadre, de 23 años, aterriza a Sabadell después de tres temporadas en el Lleida CF en que ha disputado casi 100 partidos con el conjunto azul Esports L’ex del Lleida CF Quadri Liameed fitxa pel Sabadell fins al 2027 Segre

11:53 El Hiopos ficha a Cameron Krutwig y tiene atado a Melvin Ejim El norteamericano vuelve al Barris Nord con un contrato de dos temporadas.

Esports L’Hiopos fitxa Cameron Krutwig i té lligat Melvin Ejim Xavier Pujol

11:52 Sule Sidibé renueva con el Atlètic Lleida Con 34 partidos, 2.534 minutos y 5 goles esta temporada, Sule Sidibé seguirá un año más al Atlètic Lleida.



11:51 La UE Tàrrega renueva Vargas y recupera Castelló La Unió Esportiva Tàrrega confirmó oficialmente la continuidad de Dani Vargas y el retorno de Sergi Castelló para la temporada 2025/2026. El delantero seguirá vistiendo la camiseta azulgrana después de una destacada actuación la campaña anterior, mientras que el centrocampista vuelve al club que lo formó después de tres temporadas defendiendo los colores del Agramunt. Vargas asegura potencial goleador y Castelló creatividad

11:50 La leridana Ona Baradad , del Barça al Espanyol La leridana Ona Baradad deja al filial azulgrana en busca de minutos Liga F || Empezó en el AEM y jugó al equipo que ganó una liga de chicos Esports La lleidatana Ona Baradad, del Barça a l’Espanyol: “vull agafar experiència en la màxima categoria” Xavier Madrona Rubio

11:20 Preacuerdo del Hiopos con Krutwig para volver a Lleida Ha causado baja en la Palencia y completaría la segunda plaza de extracomunitario

Esports Preacord de l’Hiopos amb Krutwig per tornar a Lleida Xavier Pujol

11:19 La lateral Laura Blasco renueva por el AEM La lateral zurda valenciana Laura Blasco (19-12-2002) seguirá una temporada más en el AEM, según anunció ayer el club leridano. Será la segunda temporada de una jugadora que llegó al club leridano procedente del Alhama CF El Pozo y anteriormente había jugado al Sporting de Huelva (2022-23), Cordoba CF (2021-22) y Valencia Féminas CF B (2020-2021). Blasco jugó 26 partidos y un total de 2.208 minutos con el AEM la temporada pasada, marcando además un gol.

11:19 La leridana Akamere seguirá a la máxima categoría Ficha 2 años con el Haris de Tenerife al dejar el Emeve de Lugo

Esports La lleidatana Akamere seguirà a la màxima categoria Segre

11:18 El Cadí cierra la plantilla con la renovación de Raventós La base barcelonesa afrontará la quinta temporada en el equipo urgelense

Esports El Cadí tanca la plantilla amb la renovació de Raventós Xavier Pujol

10:55 Arnau Bargalló , nuevo fichaje del Atlètic Lleida Formado en el Cambrils Unió y procedente de la UE Damm. El defensa tiene 19 años. 🆕 FITXATGE | Arnau Bargalló

Jove talent defensa de 19 anys que s’uneix al projecte.



Format al Cambrils Unió i procedent de la UE Damm, arriba amb ambició i marge de creixement. Benvingut, Arnau! 💙

10:53 El AEM refuerza la defensa con la central Paula Rojas De 21 años, llega del Atlètic Baleares y destaca por la seguridad y el juego aéreo

Esports L’AEM reforça la defensa amb la central Paula Rojas Segre

11:07 El leridano Pol Besolí ficha por La Vendéenne francés Deja el Alpicat al cabo de 6 años para afrontar su primera aventura en el extranjero

Esports El lleidatà Pol Besolí fitxa per La Vendéenne francès Xavier Pujol

10:19 El Hiopos oficializa el fichaje de Diagne por dos campañas El senegalés, que llega de la Coruña, es el ‘cinco’ físico que quería Encuentra

Esports L’Hiopos oficialitza el fitxatge de Diagne per dos campanyes Segre

10:19 Kur Kuath ficha por el Gran Canaria hasta el 2027 El Gran Canaria anunció ayer el fichaje del pívot del Sudan de Sur Kur Kuath, de 26 años y 2,08 metros, por las dos próximas temporadas, hasta el final del curso 2026-2027. Kuth llega procedente del Hamburgo, con quien jugó la Europe Cup, y la temporada anterior ascendió al ACB con el Força Lleida.

10:18 El Atlètic Lleida ficha al portero Marc Arnau , del Mollerussa El Atlètic Lleida anunció ayer el fichaje del portero Marc Arnau, procedente del Mollerussa. Se trata de un jugador sub-23 que supone un refuerzo con proyección y talento para la portería del equipo, según detalló el club leridano.

09:36 La lateral María Amaya , segundo fichaje del AEM Tiene 20 años y procede del Elche CF, donde ha hecho una gran temporada

Esports La lateral María Amaya, segon fitxatge de l’AEM Segre

10:09 Marta Charle , primer fichaje para el renovado AEM Tiene 25 años, llega del Getafe, acostumbra a partir de banda izquierda y tiene gol

Esports Marta Charle, primer fitxatge per al renovat AEM Xavier Madrona Rubio

10:08 Acuerdo entre la Fundación del Mollerussa y Wala Sports Esports Acord entre la Fundació del Mollerussa i Wala Sports REDACCIÓ

10:07 El Futsal Lleida mantendrá la categoría por renuncia de dos rivales El Cerezo Futsal Lleida continuará la próxima temporada en Segunda B, a raíz de las renuncias del Cerdanyola y el Barceloneta. El club leridano, entrenado por Gerard Viola, que renueva una temporada más, perdió la categoría en la pista, pero ha recibido una segunda oportunidad para seguir a la tercera categoría del fútbol sala estatal. Esports El Futsal Lleida mantindrà la categoria per renúncia de dos rivals XAVI CASALS

09:23 El Fraga incorpora Fontdeglòria , del Palau Plegamans ❘ El Fraga, segundo clasificado esta pasada temporada del OK Liga femenina, ya tiene a su primer refuerzo, la barcelonesa Carla Fontdeglòria, que llega procedente del Palau Plegamans, con el cual este año ha conquistado la Champions League. El club también ha cerrado las renovaciones de Aina Arxé, Anna Ferrer i Vinyet Flix.

09:22 El AEM comunica nueve bajas al equipo y renueva Noe Fernández El AEM, que hoy conocerá los emparejamientos en su calendario de Lliga de Primera RFEF, comunicó ayer la baja de nueve jugadoras. Se trata de la portera Maria Mon, Maryame Atiq, Andrea Palacios, Mariajo Medina, Fátima Gharbi, Marina Pérez, Ari Quintana, Marta Gestera y Marilén Delgado.

09:16 Preacuerdo del Hiopos Lleida con Atoumane Diagne para reforzar la posición de cinco

El pívot senegalés, formado en el plantel del FC Barcelona, es una de las principales opciones que estudia la dirección deportiva para fortalecer el juego interior al lado de la de su compatriota Ibou Badji. Esports El Hiopos Lleida arriba a un preacord amb Atoumane Diagne per reforçar la posició de cinc Xavier Pujol

09:15 Villar marcha del Hiopos para fichar por el Baskonia

El base barcelonés comunicó ayer al club que ejecutará la cláusula para rescindir el año de contrato que le quedaba || A falta de confirmación oficial, firmará para el Baskonia por tres temporadas Esports Villar marxa de l’Hiopos Xavier Pujol

18:29 El Cadí la Seu ficha a la ala-pívot sueca Freja Werth El Cadí La Seu ha anunciado este lunes el fichaje de la ala-pívot sueca Freja Werth, la quinta incorporación para la temporada 2025-2026 después de las ya confirmadas de la pívot Marta Morales, la escolta Shaylee Gonzales y las ala-pívots Erika Porter y Lucía Rodríguez. Deportes El Cadí la Seu ficha a la ala-pívot sueca Freja Werth redacció

El Hiopos Lleida ha anunciado que cinco jugadores no seguirán la próxima temporada. Se trata de Bropleh, Madsen, Muric, Hamilton y Wigging.

15:45 El Lleida CF solicita una prórroga para saldar la deuda

La entidad deportiva ha pedido más tiempo a la Comisión Mixta AFE-RFEF justo el día que finalizaba el plazo por hacer frente a los pagos pendientes



Esports El Lleida CF sol·licita una pròrroga a l'AFE-RFEF per saldar el deute Segre

13:37 Los rivales del Lleida CF, en caso que siga Si el club sigue adelante, ya sabe cuáles serán sus rivales en el grupo 3 de Segunda RFEF, el cual volvió a quedar encuadrado después de la votación telemática que llevaron a cabo ayer los clubs de la categoría. El mencionado grupo volverá a estar formado por catalanes (Lleida, Reus, Barça B, Terrassa, Espanyol B, Sant Andreu, Olot y Girona B), baleares (Andratx, Ibiza, Porreres, Poblera y Atlètic Balears) y valencianos (Castelló B, Torrent, València Mestalla y Alcoià), aunque Elx Il·licità, Intercity y Orihuela jugarán al grupo 5. Para completar el grupo 3 se suma el Barbastro aragonés, una cosa que la entidad leridana considera una buena noticia porque sería el desplazamiento más próximo del curso. La preferencia del Lleida era jugar con los equipos del norte, pero esta no fue la opción mayoritaria.

Els rivals del Lleida CF, en cas que segueixi

09:33 Fecha límite para el Lleida CF Este lunes 30 de junio es la fecha límite para que el Lleida CF se pueda inscribir en la Segunda Federación. Si no se inscribe, el Lleida quedaría abocado a su desaparición.

08:52 El Rodi Balàfia Vòlei renueva a su capitán, Eddy Herrera El Rodi Balàfia Vòlei anunció ayer la renovación de Eddy Herrera, pieza clave del equipo y el cuerpo técnico. A sus 42 años, el receptor venezolano seguirá como capitán y segundo entrenador Superliga 2 y continuará como entrenador del equipo júnior, en la que será su sexta temporada en el club. La dirección deportiva trabaja ahora al cerrar la plantilla, después de confirmarse que Leo Misere y Gerard Orteu no seguirán en el primer equipo por motivos laborales

08:47 El Hiopos, interesado en Ibou Badji i Atoumane Diagne El club tantea el mercado para hacer las primeras incorporaciones y ha fijado el interés en los pívots Ibou Badji y Atoumane Diagne, los dos senegaleses y formados al Barça, por lo cual ocupan plaza de jugador de formación.



Deportes El president de l'Hiopos Lleida: “Això és un èxit rotund” José Carlos Monge

12:56 Edu Amat seguirá liderando el proyecto del Pons Lleida otras dos temporadas

Hoy el club y el técnico han formalizado la continuidad del entrenador para las 2 próximas temporadas

Edu Amat seguirà liderant el projecte del Pons Lleida unes altres dues temporades

09:22 Bernat Oliver i Franc Selva , primeros fichajes del Tàrrega Esports Bernat Oliver i Franc Selva, primers fitxatges del Tàrrega Francesc Gasull

09:21 El pichichi Wilber Hurtado no seguirá al Atlètic Lleida El equipo leridano anunció ayer la marcha del atacante, de 24 años, que se incorporará al Mallorca B, que también jugará a Tercera RFEF, aunque en el grupo balear, después del descenso Esports El pitxitxi Wilber Hurtado no seguirà a l’Atlètic Lleida REDACCIÓ

09:23 El Pons Lleida presenta el primer fichaje: Martí Gabarró El club presenta el primero de sus tres fichajes, que firma por dos temporadas

Esports Gabarró: “M’ha estat molt fàcil elegir el Pons Lleida” José Carlos Monge

09:22 Nuevo fichaje para el Cadí la Seu El Cadí la Seu anuncia el fichaje de la base escolta Shaylee Gonzales

09:22 Corey Walden continuará un año más en el Hiopos Lleida El club lo anunció ayer

Esports Corey Walden continuarà un any més a l’Hiopos Lleida José Carlos Monge

09:28 El Hiopos Lleida renueva al norteamericano James Batemon con un contrato récord para el club

Ya ha firmado para la próxima temporada. El club ha hecho un gran esfuerzo por retener su estrella



Esports L’Hiopos Lleida renova el nord-americà James Batemon amb un contracte rècord per al club Xavier Pujol

09:27 El Cadí la Seu se refuerza con una ala pívot de Eurolliga

La madrileña Lucía Rodríguez jugó hace dos temporadas al Avenida



Esports El Cadí la Seu es reforça amb una ala pivot d’Eurolliga Xavier Pujol

09:25 El Lleida Balonmano cierra tres fichajes después del ascenso Claudia Moreno, Agnès Grau i Edurne González



08:47 El Atlètic Lleida renueva dos temporadas a Nil Sauret El Atlètic Lleida anunció ayer que el centrocampista de Balaguer Nil Sauret seguirá en sus filas las dos próximas temporadas, al alcanzar un acuerdo de renovación hasta el 2027

10:51 James Batemon anuncia "otro baile" con el Hiopos Lleida

El club aún no confirma la renovación al no estar oficialmente cerrada



Deportes James Batemon anuncia "otro baile" con el Hiopos Lleida Segre

10:25 El Cadí la Seu ficha a la pívot norteamericana Erika Porter

Tiene 23 años, mide 1,88 metros y llega de la Bowling Green State University



Esports El Cadí la Seu fitxa la pivot nord-americana Erika Porter Xavier Pujol

10:24 El Mollerussa se refuerza

Miquel y Joan Ramon Serret, primeros fichajes del club del Pla d'Urgell para afrontar la nueva categoría. Vuelven al Pla después de 17 años al Alpicat



Esports El Mollerussa es reforça José Carlos Monge

10:24 El Mollerussa refuerza la plantilla con Unai Jódar El Mollerussa anunció ayer a través de las redes sociales el fichaje del centrocampista Unai Jódar, que llega al equipo procedente del Atlètic Lleida. Nacido en Fraga, pasó por la base del Lleida, del Girona y del Cornellà. El club también anunció la baja del lateral Raúl Ronda.

10:23 Meri Martorell causa baja en el AEM La defensa y del plantel del AEM, Meri Martorell, es otra de las bajas de esta temporada al club leridano y después de cinco años su próxima destinación será el filial del Llevant Badalona, donde coincidirá con la delantera también formada a la entidad aemista, Abril Rodrigo.

10:19 Más sobre el futuro del Lleida CF: Mientras nos acercamos al 30 de junio, el Lleida sigue trabajando para dar continuidad al proyecto con la intención de garantizar su subsistencia y evitar la desaparición del club.

​ Esports El Lleida reconeixerà a la Federació Espanyola de Futbol un deute de 265.000 € Xavier Madrona Rubio

12:59 El Mollerussa se refuerza con el punta Dani Ribelles El delantero centro Dani Ribelles es el segundo fichaje del Mollerussa para la temporada 2025/26. El punta barcelonés, de 25 años, llega del Tona, donde anotó 4 goles en 1.049 minutos jugados esta última campaña. El Mollerussa cuenta ya con 13 futbolistas, después de anunciar 11 renovaciones y el fichaje de Marc Tasies.



12:48 El portero Marc Arnau , hijo del también portero del Barça Francesc Arnau , fichaje del Atlètic Lleida Con sólo 22 años, llega procedente del CFJ Mollerussa, donde ha defendido la portería en 15 partidos como titular esta última temporada.

🔵 PRIMER FITXATGE 25/26 🔥

Marc Arnau, nou porter de l’Atlètic Lleida! 🧤💥



Fill de Francesc Arnau (ex porter del Barça), Marc ha crescut…



Fill de Francesc Arnau (ex porter del Barça), Marc ha crescut… pic.twitter.com/UCzBv3Yq0R — Atlètic Lleida (@atletic_lleida) June 6, 2025

12:46 El Mollerussa ficha a Marc Tasies , del Manresa El joven mediocampista de Tàrrega llega al club procedente del juvenil DH del Nàstic de Manresa.

09:12 Miquel Serret anuncia que se marcha del Alpicat Miquel Serret, uno de los capitanes del Alpicat de hockey patines, anunció ayer en su cuenta de Instagram su marcha del club del Segrià después de 17 temporadas, la última en el OK Liga. Su futuro pasa por volver al Mollerussa, donde se formó.

09:11 El alero Marta Morales deja los EE.UU. para fichar por el Cadí

La granadina, internacional con los equipos base de España, firma por dos años



Esports L’aler Marta Morales deixa els EUA per fitxar pel Cadí Xavier Pujol

09:02 El Mollerussa anuncia que Kiku Parcerisas seguirá como técnico: club y entrenador acordaron la continuidad

Club y entrenador acordaron la continuidad en caso de salvación



09:01 Joaquín Castillo , primer fichaje del Rodi Balàfia Joaquín Castillo, 24 años y procedente del CV Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, es el primer fichaje del Rodi Balàfia Vòlei para afrontar el retorno a Superliga 2, la presencia del cual ha ratificado la Federación Española

11:26 Villar ampliará el contrato si no se marcha a los EE.UU. El Hiopos Lleida está en plena fase de renovaciones, no sólo de abonados –ayer ya se superaron los 1.800– sino de jugadores. La continuidad de Walden está ya cerrada y las de Paulí y Oriola encauzadas, el gerundense con una oferta para ampliar un año más el contrato (hasta el 2027) a cambio de renunciar a la cláusula de salida, y el de Tàrrega con una fórmula d'1+1. Con Rafa Villar la situación cambia, ya que tiene una oferta de los Estados Unidos. Si finalmente se queda, ampliará su contrato un año más, hasta el 2027. Con respecto al equipo femenino, Rubén Petrus continuará como entrenador.



11:23 El Atlètic Lleida anuncia siete bajas

Manrique, Villote, Marc Sanz, Jódar, Jerez, Toni Vicente y Sergio García no continuarán



11:22 El AEM hace oficial la llegada de Joan Bacardit como nuevo entrenador

El técnico barcelonés, de 40 años, tomará el relevo al banquillo del Recasens de Rubén López

​ Esports L’AEM fa oficial l’arribada de Joan Bacardit com a nou entrenador Segre

11:20 Sito no continuará como entrenador del Alpicat

El club hace oficial su marcha después de 3 temporadas. Xavi Bosch, Uri Llenas, Jan Munné i Marc e Iago Vázquez, bajas seguras



Esports Sito no continuarà com a entrenador de l’Alpicat Xavier Pujol

11:19 Abril Rodrigo deja el AEM después de ocho temporadas

Llegó al club con 10 años y ha jugado cuatro campañas en el primer equipo



Esports Abril Rodrigo deixa l’AEM després de vuit temporades Miquel Pascual

11:47 El Lleida despide a todos los jugadores y se acerca a su final

El club azul ha despedido hoy en toda a la plantilla, y ayer lo hizo de todo el equipo técnico



Esports El Lleida CF acomiada a tots els jugadors i s'acosta a la liquidació final Segre

09:46 Rafa Villar tiene ofertas de EEUU y el Hipos Lleida espera cerrar pronto renovaciones El presidente del club, Albert Aliaga, explica que tanto el base como Paulí “tienen una oferta de ampliación de contrato”. Deportes Rafa Villar tiene ofertas de EEUU y el Hipos Lleida espera cerrar pronto renovaciones Segre

09:14 Un paso más hacia la liquidación del Lleida CF El Lleida anuncia las bajas del director deportivo Raúl Fuster, el entrenador Íñigo Idiakez y los miembros del staff Pol Fresneda i Omar Ruiz Deportes Un paso más hacia la liquidación: el Lleida CF anuncia las bajas del director deportivo, el entrenador y miembros del staff Xavier Madrona Rubio

12:27 El Hiopos negocia con Oriola y quiere que Villar y Paulí renueven Les otras dos prioridades son James Batemon y Corey Walden Deportes El Hiopos prioriza atar ya a los 4 cupos nacionales Xavier Pujol