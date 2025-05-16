SEGRE

DIRECTO | Fichajes de verano 2025 en los equipos de Lleida

Sigue en tiempo real todas las altas, bajas, renovaciones y rumores de los equipos leridanos durante el mercado de fichajes de verano. Información actualizada cada día.

Steve Aldo One ja es va entrenar ahir a les ordres de Gabri.

El Atlètic Lleida ficha a Aldo One, el jugador 150 de la historia del club

El Atlètic Lleida anuncia la incorporación del delantero Carlos Mas

El Atlètic Lleida anuncia la incorporación del delantero Carlos Mas Mancebo, de 25 años, para la temporada 2025- 26. El atacante llega tras destacar notablemente en el Atlético Astorga CF durante la campaña anterior en Tercera Federación, donde demostró una capacidad goleadora sobresaliente.

El Rodi Balàfia de voleibol cierra la plantila

El menorquín Pau Pons cierra el capítulo de fichajes del Rodi Balàfia Vòlei para la temporada 2025-2026. Tras las incorporaciones de Eloy Jaray, Elio Carrodeguas y Joaquín Castillo, el joven de 19 añosy 1,93 metros de altura llega al equipo leridano para ocuparla posición de opuesto, perfilándose como una promesa.

El Lleida CF anuncia dos jugadores más

El Lleida CF anunció, a través de sus redes sociales, la incorporación a la plantilla que dirige Jordi Cortés de dos nuevos jugadores. Se trata de David García, que lapasada temporada jugó en el Rayo Ibense, en el grupo valenciano de la Tercera RFEF. También había jugado en el Hércules y el Levante.Igualmente anunció la incorporación del defensaneerlandés Boaz Hallebeek, que ha jugado en equipos comoel Nàstic, Deportivo Aragón y el Pobla de Mafumet.

Pierre Oriola se va a México

El ya exjugador del Hiopos Lleida Pierre Oriola está muy cerca de cerrar un acuerdo con el Fuerza Regia de Monterrey para jugar en la Liga de México, según avanzó el periodista Óscar Herreros.

Vinyet Morató, nuevo fichaje para el Robles Lleida de LF2

El Força Lleida ha anunciado este viernes la incorporación en su primer equipo femenino, el Robles Lleida de Liga Femenina 2, de la jugadora Vinyet Morató para esta temporada 2025-2026.

Segundo fichaje del Robles Lleida

Laura Castellana tendrá ficha del Robles Lleida de LF2 esta temporada

La jugadora manresana da el salto del Herreruela Lleida, el Sénior B, al primer equipo, con el cual la anterior campaña ya jugó todos los partidos de liga

Luka Bozic abandona el Valencia y ficha por el Granada

Luka Bozic, jugador la pasada temporada del Hiopos Lleida, seguirá la temporada que viene en la Liga ACB, aunque en las filas del Granada, que este jueves anunció su fichaje después de que el croata se desvinculara del Valencia, con el que no ha llegado a debutar. El Valencia anunció ayer el fichaje de Darius Thompson.

Nueva renovación en el Robles Lleida de Liga Femenina 2

Carla Fernández renueva un año más con el Robles Lleida

La alero Carla Fernández ha renovado por el Robles Lleida una temporada más, según anunció ayer el club. La jugadora, de 23 años, inició su carrera en el CB Samà, de Vilanova i la Geltrú, desde donse se incorporó a la cantera del CB Lleida y al primer equipo. Cumplirá su tercera temporada en el equipo de Liga Femenina 2. La pasada temporada promedió 9,6 puntos.

El Lleida CF incorpora al portero Antonio Oliveria y al polivalente Sasha Litwin

El club confirmó ayer las llegadas del joven portero Antonio Oliveira y del polivalente futbolista Sasha Litwin –que puede jugar tanto centrocampista como de lateral.

El Atlètic Lleida ficha a un defensa neerlandés

Achraf Boumenjal, formado en la base del FC Utrecht, firma por una temporada

El Atlètic Lleida presenta cuatro nuevos fichajes

El Atlètic Lleida ha presentado a cuatro nuevos jugadores que forman parte del proyecto deportivo 2025-26. Hoy ha sido el turno de Asier Ortiz, Juan Agüero, Giovanni y Nico. Durante el acto, el director deportivo Xavi Bartolo ha destacado “el valor de este grupo de jugadores que aportarán competencia interna y calidad al equipo en una temporada tan especial como la del debut en Segunda RFEF”.

Quim Montenegro y Joan Rusiñol fichan por el Lleida

El Lleida CF sigue perfilando la plantilla para afrontar esta temporada en Tercera RFEF. El club anunció ayer dos nuevas incorporaciones, en ambos casos jugadores leridanos que vuelven al club. Se trata del centrocampista de 25 años Joan Rusiñol, que procede del Pobla de Mafumet, y del extremo Quim Montenegro, de 20 años, que la pasada temporada estuvo en los equipos inferiores del Rio Ave, club de la Primera división de Portugal.

La leridana Alba Caño deja el Barça para jugar a los Estados Unidos

La futbolista leridana Alba Caño (Puiggròs, 30-9-2003) deja de formar parte del Barcelona, después de siete temporadas, para jugar a la liga de los Estados Unidos, concretamente en el Boston Legacy, una nueva franquicia en la competición norteamericana. Así lo anunció ayer el diario Mundo Deportivo, que informó que el acuerdo entre las partes está cerrado, pendiente de hacerse oficial. Alba Caño ha formado parte del club azulgrana las siete últimas temporadas y jugará ahora a la National Women's Soccer League (NWSL).

Alya Camara llega al Atlètic Lleida cedido por el Sabadell

El club, que también ha pedido jugar al Camp d'Esports, hará el stage en Garòs 

Tres del plantel renovados al Tàrrega

La UE Tàrrega ha anunciado la renovación de tres jugadores de cara a esta próxima temporada. Se trata de Eric Monter, Manu Rodríguez y Adrià Martínez, todos ellos formados en la Escuela de Fútbol del club azulgrana

Joan Campins refuerza el Atlètic Lleida

El club oficializa su fichaje después de despedirse el viernes del Lleida CF, donde jugó las últimas tres campañas

El Atlètic Lleida ficha el extremo chino Kuang Zhaolei

Kuang Zhaolei, extremo chino de 16 años, se incorpora al Atlètic Lleida, tal como anuncia el club, como una de las grandes promesas del fútbol asiático. Internacional con la selección Sub-16 de China y formado recientemente a las categorías inferiores de la UE Damm, destaca por su velocidad, regado y desbordamiento.

El Lleida hace oficial Oscar Rubio, que liderará el equipo en Tercera

Con 41 años, Rubio será un pilar fundamental a la etapa del Lleida en Tercera.

El Hiopos anuncia el fichaje de Kristers Zorikis

Internacional con Letonia. Llega directo del Le Portel francés para cubrir la posición de base.

Adri Gené ficha por el Antecarcome

El delantero leridano Adri Gené, que la temporada pasada defendió la camiseta del Lleida CF, jugará la próxima temporada a lo Antecarcome.

El Atlètic Lleida anuncia el fichaje de Juan Agüero, ex del Lleida Esportiu

El Atlètic Lleida ha anunciado este lunes por la mañana el fichaje de Juan Agüero, delantero argentino que jugó al Lleida Deportivo del 2022 en el 2024.

Mollerussa - Lleida CF, el 13 de agosto

El CFJ Mollerussa recibirá la visita del Lleida CF el día 13 de agosto, en lo que supone el segundo amistoso acordado del equipo azul hasta la fecha después del del Sant Andreu. El Mollerussa dio a conocer ayer sus tests de pretemporada. Jugará el torneo Históricos el día 4 de agosto con Reus y Martinenc, el 9 su rival fuera de casa será el Terrassa y a continuación en el Municipal del Pla de Urgell se enfrentará el 16 en el Vilafranca, el 20 al Español B, el 23 en el Sabadell B y el 30 en el Borges.

Dos júniors del Balàfia Vòlei estarán con el primer equipo

Son Edgar Hernández y Diego Nieto

El Atlètic Lleida refuerza la medular con Asier Ortiz

Llega del Mirandés B y jugó a Segunda A

El AEM refuerza el eje de la defensa con Ana Fernández

La central de 25 años llega del Tenerife, recién ascendido a Primera RFEF

La central zaragozana Nuera, octavo fichaje del AEM

Procede del Dux Logroño, con qué ascendió la pasada temporada a Liga F

Giovanni Navarro, quinto fichaje del Atlètic Lleida

El delantero canario procede del Alzira, con el cual marcó 8 goles el curso pasado

La Hiopos Lleida forja un proyecto a dos años vista

Con Shurna ya son cinco los jugadores que han firmado por dos o más temporadas

El Hiopos prioriza el fichaje de un base y un ‘cuatro’ tirador

La renovación de Pierre Oriola continúa estancada y la opción Bozic sigue viva

El AEM ficha la extremo sevillana Cintia Hormigo

Procede del Alavés y se caracteriza por su intensidad entrante por la banda 

El Atlètic Lleida ficha Lamine Diaby

Mediocampista de 20 años que firma por dos temporadas con el Atlètic Lleida. Creció futbolísticamente en el Pardinyes, la Bordeta y el AEM, antes de dar el salto al Alcorcón, donde disputó la División de Honor Juvenil y la Copa del Rey.

Fabri Ciocali es la última cara nueva del Pons Lleida

El argentino nacionalizado italiano llega procedente del Liceo y tiene que aportar pólvora en ataque. Tiene 26 años y ha jugado en otros grandes clubs como el Braga portugués y el Valdagno de Italia

El Mollerussa cierra dos fichajes más

El CB Mollerussa, que la temporada que viene competirá en la Tercera Federación, la antigua Lliga EBA, ha cerrado dos nuevas incorporaciones: Eric Paradeda y Marc Vieytes

El AEM refuerza la medular con la nipona Honoka Yonei

Viene del Sporting de Huelva y antes con el Éibar contribuyó a subir a Liga F

Millán Jiménez llega al Hiopos cedido por el Valencia

El alero de 22 años completa las plazas de cuota y es la cuarta incorporación

El Tàrrega ficha a Marc Bona

La UE Tàrrega anunció la incorporación del portero Marc Bona, de 25 años, que procede del Verdú de Tercera Catalana. Bona destaca por sus buenos reflejos, informa F. Gasull.

La portera Lucía Alba, quinto fichaje del AEM

Tiene 25 años, procede del Getafe y cuenta con dos ascensos, uno a Liga F. 

Bilal Achhiba, al Atlètic Lleida

Jugador reconocido por su desequilibrio, velocidad y capacidad de desbordamiento, es valorado tanto por sus condiciones técnicas como por su mentalidad competitiva

El ex del Lleida CF Quadri Liameed ficha por el Sabadell

Cuadre, de 23 años, aterriza a Sabadell después de tres temporadas en el Lleida CF en que ha disputado casi 100 partidos con el conjunto azul

El Hiopos ficha a Cameron Krutwig y tiene atado a Melvin Ejim

El norteamericano vuelve al Barris Nord con un contrato de dos temporadas.

Sule Sidibé renueva con el Atlètic Lleida

Con 34 partidos, 2.534 minutos y 5 goles esta temporada, Sule Sidibé seguirá un año más al Atlètic Lleida.

La UE Tàrrega renueva Vargas y recupera Castelló

La Unió Esportiva Tàrrega confirmó oficialmente la continuidad de Dani Vargas y el retorno de Sergi Castelló para la temporada 2025/2026. El delantero seguirá vistiendo la camiseta azulgrana después de una destacada actuación la campaña anterior, mientras que el centrocampista vuelve al club que lo formó después de tres temporadas defendiendo los colores del Agramunt. Vargas asegura potencial goleador y Castelló creatividad

La leridana Ona Baradad, del Barça al Espanyol

La leridana Ona Baradad deja al filial azulgrana en busca de minutos Liga F || Empezó en el AEM y jugó al equipo que ganó una liga de chicos

Preacuerdo del Hiopos con Krutwig para volver a Lleida

Ha causado baja en la Palencia y completaría la segunda plaza de extracomunitario

La lateral Laura Blasco renueva por el AEM

La lateral zurda valenciana Laura Blasco (19-12-2002) seguirá una temporada más en el AEM, según anunció ayer el club leridano. Será la segunda temporada de una jugadora que llegó al club leridano procedente del Alhama CF El Pozo y anteriormente había jugado al Sporting de Huelva (2022-23), Cordoba CF (2021-22) y Valencia Féminas CF B (2020-2021). Blasco jugó 26 partidos y un total de 2.208 minutos con el AEM la temporada pasada, marcando además un gol.

La leridana Akamere seguirá a la máxima categoría

Ficha 2 años con el Haris de Tenerife al dejar el Emeve de Lugo

El Cadí cierra la plantilla con la renovación de Raventós

La base barcelonesa afrontará la quinta temporada en el equipo urgelense

Arnau Bargalló, nuevo fichaje del Atlètic Lleida

Formado en el Cambrils Unió y procedente de la UE Damm. El defensa tiene 19 años.

El AEM refuerza la defensa con la central Paula Rojas

De 21 años, llega del Atlètic Baleares y destaca por la seguridad y el juego aéreo

El leridano Pol Besolí ficha por La Vendéenne francés

Deja el Alpicat al cabo de 6 años para afrontar su primera aventura en el extranjero

El Hiopos oficializa el fichaje de Diagne por dos campañas

El senegalés, que llega de la Coruña, es el ‘cinco’ físico que quería Encuentra

Kur Kuath ficha por el Gran Canaria hasta el 2027

El Gran Canaria anunció ayer el fichaje del pívot del Sudan de Sur Kur Kuath, de 26 años y 2,08 metros, por las dos próximas temporadas, hasta el final del curso 2026-2027. Kuth llega procedente del Hamburgo, con quien jugó la Europe Cup, y la temporada anterior ascendió al ACB con el Força Lleida.

El Atlètic Lleida ficha al portero Marc Arnau, del Mollerussa

El Atlètic Lleida anunció ayer el fichaje del portero Marc Arnau, procedente del Mollerussa. Se trata de un jugador sub-23 que supone un refuerzo con proyección y talento para la portería del equipo, según detalló el club leridano.

La lateral María Amaya, segundo fichaje del AEM

Tiene 20 años y procede del Elche CF, donde ha hecho una gran temporada

Oriol Paulí renueva con el Hiopos

Marta Charle, primer fichaje para el renovado AEM

Tiene 25 años, llega del Getafe, acostumbra a partir de banda izquierda y tiene gol

Acuerdo entre la Fundación del Mollerussa y Wala Sports

El Futsal Lleida mantendrá la categoría por renuncia de dos rivales

El Cerezo Futsal Lleida continuará la próxima temporada en Segunda B, a raíz de las renuncias del Cerdanyola y el Barceloneta. El club leridano, entrenado por Gerard Viola, que renueva una temporada más, perdió la categoría en la pista, pero ha recibido una segunda oportunidad para seguir a la tercera categoría del fútbol sala estatal.

El Fraga incorpora Fontdeglòria, del Palau Plegamans

❘ El Fraga, segundo clasificado esta pasada temporada del OK Liga femenina, ya tiene a su primer refuerzo, la barcelonesa Carla Fontdeglòria, que llega procedente del Palau Plegamans, con el cual este año ha conquistado la Champions League. El club también ha cerrado las renovaciones de Aina Arxé, Anna Ferrer i Vinyet Flix.

El AEM comunica nueve bajas al equipo y renueva Noe Fernández

El AEM, que hoy conocerá los emparejamientos en su calendario de Lliga de Primera RFEF, comunicó ayer la baja de nueve jugadoras. Se trata de la portera Maria Mon, Maryame Atiq, Andrea Palacios, Mariajo Medina, Fátima Gharbi, Marina Pérez, Ari Quintana, Marta Gestera y Marilén Delgado.

Preacuerdo del Hiopos Lleida con Atoumane Diagne para reforzar la posición de cinco

El pívot senegalés, formado en el plantel del FC Barcelona, es una de las principales opciones que estudia la dirección deportiva para fortalecer el juego interior al lado de la de su compatriota Ibou Badji.

Villar marcha del Hiopos para fichar por el Baskonia

El base barcelonés comunicó ayer al club que ejecutará la cláusula para rescindir el año de contrato que le quedaba || A falta de confirmación oficial, firmará para el Baskonia por tres temporadas

El Cadí la Seu ficha a la ala-pívot sueca Freja Werth

El Cadí La Seu ha anunciado este lunes el fichaje de la ala-pívot sueca Freja Werth, la quinta incorporación para la temporada 2025-2026 después de las ya confirmadas de la pívot Marta Morales, la escolta Shaylee Gonzales y las ala-pívots Erika Porter y Lucía Rodríguez.

El Hiopos Lleida anuncia cinco bajas

El Hiopos Lleida ha anunciado que cinco jugadores no seguirán la próxima temporada. Se trata de Bropleh, Madsen, Muric, Hamilton y Wigging.

El Lleida CF solicita una prórroga para saldar la deuda

La entidad deportiva ha pedido más tiempo a la Comisión Mixta AFE-RFEF justo el día que finalizaba el plazo por hacer frente a los pagos pendientes

Los rivales del Lleida CF, en caso que siga

Si el club sigue adelante, ya sabe cuáles serán sus rivales en el grupo 3 de Segunda RFEF, el cual volvió a quedar encuadrado después de la votación telemática que llevaron a cabo ayer los clubs de la categoría. El mencionado grupo volverá a estar formado por catalanes (Lleida, Reus, Barça B, Terrassa, Espanyol B, Sant Andreu, Olot y Girona B), baleares (Andratx, Ibiza, Porreres, Poblera y Atlètic Balears) y valencianos (Castelló B, Torrent, València Mestalla y Alcoià), aunque Elx Il·licità, Intercity y Orihuela jugarán al grupo 5. Para completar el grupo 3 se suma el Barbastro aragonés, una cosa que la entidad leridana considera una buena noticia porque sería el desplazamiento más próximo del curso. La preferencia del Lleida era jugar con los equipos del norte, pero esta no fue la opción mayoritaria.

Fecha límite para el Lleida CF

Este lunes 30 de junio es la fecha límite para que el Lleida CF se pueda inscribir en la Segunda Federación. Si no se inscribe, el Lleida quedaría abocado a su desaparición.

El Rodi Balàfia Vòlei renueva a su capitán, Eddy Herrera

El Rodi Balàfia Vòlei anunció ayer la renovación de Eddy Herrera, pieza clave del equipo y el cuerpo técnico. A sus 42 años, el receptor venezolano seguirá como capitán y segundo entrenador Superliga 2 y continuará como entrenador del equipo júnior, en la que será su sexta temporada en el club. La dirección deportiva trabaja ahora al cerrar la plantilla, después de confirmarse que Leo Misere y Gerard Orteu no seguirán en el primer equipo por motivos laborales

El Hiopos, interesado en Ibou Badji i Atoumane Diagne

El club tantea el mercado para hacer las primeras incorporaciones y ha fijado el interés en los pívots Ibou Badji y Atoumane Diagne, los dos senegaleses y formados al Barça, por lo cual ocupan plaza de jugador de formación.

Edu Amat seguirá liderando el proyecto del Pons Lleida otras dos temporadas

Hoy el club y el técnico han formalizado la continuidad del entrenador para las 2 próximas temporadas

Bernat Oliver i Franc Selva, primeros fichajes del Tàrrega

El pichichi Wilber Hurtado no seguirá al Atlètic Lleida

El equipo leridano anunció ayer la marcha del atacante, de 24 años, que se incorporará al Mallorca B, que también jugará a Tercera RFEF, aunque en el grupo balear, después del descenso

El Pons Lleida presenta el primer fichaje: Martí Gabarró

El club presenta el primero de sus tres fichajes, que firma por dos temporadas 

Nuevo fichaje para el Cadí la Seu

El Cadí la Seu anuncia el fichaje de la base escolta Shaylee Gonzales

Corey Walden continuará un año más en el Hiopos Lleida

El club lo anunció ayer 

El Hiopos Lleida renueva al norteamericano James Batemon con un contrato récord para el club

Ya ha firmado para la próxima temporada. El club ha hecho un gran esfuerzo por retener su estrella

El Cadí la Seu se refuerza con una ala pívot de Eurolliga

La madrileña Lucía Rodríguez jugó hace dos temporadas al Avenida

Mollerussa: dos fichajes de Segunda RFEF y vuelve Rocky

El Lleida Balonmano cierra tres fichajes después del ascenso

Claudia Moreno, Agnès Grau i Edurne González

El Atlètic Lleida renueva dos temporadas a Nil Sauret

El Atlètic Lleida anunció ayer que el centrocampista de Balaguer Nil Sauret seguirá en sus filas las dos próximas temporadas, al alcanzar un acuerdo de renovación hasta el 2027

James Batemon anuncia "otro baile" con el Hiopos Lleida

El club aún no confirma la renovación al no estar oficialmente cerrada

El Cadí la Seu ficha a la pívot norteamericana Erika Porter

Tiene 23 años, mide 1,88 metros y llega de la Bowling Green State University

El Mollerussa se refuerza

Miquel y Joan Ramon Serret, primeros fichajes del club del Pla d'Urgell para afrontar la nueva categoría. Vuelven al Pla después de 17 años al Alpicat

El Mollerussa refuerza la plantilla con Unai Jódar

El Mollerussa anunció ayer a través de las redes sociales el fichaje del centrocampista Unai Jódar, que llega al equipo procedente del Atlètic Lleida. Nacido en Fraga, pasó por la base del Lleida, del Girona y del Cornellà. El club también anunció la baja del lateral Raúl Ronda.

Meri Martorell causa baja en el AEM

La defensa y del plantel del AEM, Meri Martorell, es otra de las bajas de esta temporada al club leridano y después de cinco años su próxima destinación será el filial del Llevant Badalona, donde coincidirá con la delantera también formada a la entidad aemista, Abril Rodrigo.

El Mollerussa se refuerza con el punta Dani Ribelles

El delantero centro Dani Ribelles es el segundo fichaje del Mollerussa para la temporada 2025/26. El punta barcelonés, de 25 años, llega del Tona, donde anotó 4 goles en 1.049 minutos jugados esta última campaña. El Mollerussa cuenta ya con 13 futbolistas, después de anunciar 11 renovaciones y el fichaje de Marc Tasies.

El portero Marc Arnau, hijo del también portero del Barça Francesc Arnau, fichaje del Atlètic Lleida

Con sólo 22 años, llega procedente del CFJ Mollerussa, donde ha defendido la portería en 15 partidos como titular esta última temporada.

El Mollerussa ficha a Marc Tasies, del Manresa

El joven mediocampista de Tàrrega llega al club procedente del juvenil DH del Nàstic de Manresa.

Miquel Serret anuncia que se marcha del Alpicat

Miquel Serret, uno de los capitanes del Alpicat de hockey patines, anunció ayer en su cuenta de Instagram su marcha del club del Segrià después de 17 temporadas, la última en el OK Liga. Su futuro pasa por volver al Mollerussa, donde se formó.

El alero Marta Morales deja los EE.UU. para fichar por el Cadí

La granadina, internacional con los equipos base de España, firma por dos años

El Mollerussa anuncia que Kiku Parcerisas seguirá como técnico: club y entrenador acordaron la continuidad

Club y entrenador acordaron la continuidad en caso de salvación

Joaquín Castillo, primer fichaje del Rodi Balàfia

Joaquín Castillo, 24 años y procedente del CV Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, es el primer fichaje del Rodi Balàfia Vòlei para afrontar el retorno a Superliga 2, la presencia del cual ha ratificado la Federación Española

Villar ampliará el contrato si no se marcha a los EE.UU.

El Hiopos Lleida está en plena fase de renovaciones, no sólo de abonados –ayer ya se superaron los 1.800– sino de jugadores. La continuidad de Walden está ya cerrada y las de Paulí y Oriola encauzadas, el gerundense con una oferta para ampliar un año más el contrato (hasta el 2027) a cambio de renunciar a la cláusula de salida, y el de Tàrrega con una fórmula d'1+1. Con Rafa Villar la situación cambia, ya que tiene una oferta de los Estados Unidos. Si finalmente se queda, ampliará su contrato un año más, hasta el 2027. Con respecto al equipo femenino, Rubén Petrus continuará como entrenador.

El Atlètic Lleida anuncia siete bajas

Manrique, Villote, Marc Sanz, Jódar, Jerez, Toni Vicente y Sergio García no continuarán 

El AEM hace oficial la llegada de Joan Bacardit como nuevo entrenador

El técnico barcelonés, de 40 años, tomará el relevo al banquillo del Recasens de Rubén López

Sito no continuará como entrenador del Alpicat

El club hace oficial su marcha después de 3 temporadas. Xavi Bosch, Uri Llenas, Jan Munné i Marc e Iago Vázquez, bajas seguras

Abril Rodrigo deja el AEM después de ocho temporadas

Llegó al club con 10 años y ha jugado cuatro campañas en el primer equipo

El Lleida despide a todos los jugadores y se acerca a su final

El club azul ha despedido hoy en toda a la plantilla, y ayer lo hizo de todo el equipo técnico

Rafa Villar tiene ofertas de EEUU y el Hipos Lleida espera cerrar pronto renovaciones

El presidente del club, Albert Aliaga, explica que tanto el base como Paulí “tienen una oferta de ampliación de contrato”.

Un paso más hacia la liquidación del Lleida CF

El Lleida anuncia las bajas del director deportivo Raúl Fuster, el entrenador Íñigo Idiakez y los miembros del staff Pol Fresneda i Omar Ruiz

El Hiopos negocia con Oriola y quiere que Villar y Paulí renueven

Les otras dos prioridades son James Batemon y Corey Walden

¡Gerard Encuentra, renovado!

El club y el entrenador leridano ya han llegado a un acuerdo para ampliar una temporada más el contrato que los vinculaba y que se hará oficial posiblemente entre este jueves y viernes

