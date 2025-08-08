SEGRE

Nuevo césped en Tàrrega

La instalación está casi acabada con una inversión de 311.000 €

Los trabajos de colocación del nuevo césped artificial están prácticamente en su última fase.

El ayuntamiento de Tàrrega está a punto de finalizar las obras de renovación del césped artificial del campo de fútbol anexo. En los últimos días ya se ha instalado el nuevo césped artificial y ahora se está trabajando para ajustarlo al terreno de juego. Está previsto que las obras, que empezaron en junio con la retirada del césped antiguo, se acaben en unas semanas y que el equipamiento esté disponible para el inicio de la próxima campaña.

El nuevo césped es de última generación, cumple la normativa de juego requerida por la FIFA y ocupa un total de 6.270 metros cuadrados. También se llevará a cabo la instalación de un nuevo alumbrado con proyectores LED de exterior. La reforma del campo ha supuesto una inversión total de 311.384,70 euros.

