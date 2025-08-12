Acento leridano en la élite: cinco futbolistas de Lleida jugarán entre Primera y Segunda división

El fútbol profesional español levanta este fin de semana el telón de una nueva temporada de Primera y Segunda división y lo hará con la representación de cinco jugadores leridanos en las dos primeras categorías, uno más que la pasada campaña. Como la temporada anterior, la Primera división tendrá a dos, aunque el único que se mantiene es Pere Milla, de Alcarràs, como jugador del Espanyol. A él se le une el centrocampista de Lleida Aleix Febas, que sigue en el Elche tras ser una pieza fundamental en el ascenso de la pasada temporada.

Febas toma el relevo de Marc Cardona, que perdió la categoría la pasada campaña con el Las Palmas y sigue formando parte de la entidad canaria en Segunda, como uno de los tres leridanos que disputará la categoría de plata, por los dos de la pasada temporada. Los otros son Jonathan Dubasin, de La Seu d’Urgell, y Jastin García, también de Lleida.

El primero se mantiene en el Sporting, tras ser adquirido en propiedad después de jugar la pasada temporada como cedido por el Basilea. Jastin, de 21 años, tendrá su primera experiencia profesional en el Andorra, donde jugará como cedido por el Girona, con quien mantiene contrato en vigor hasta 2027 y destacó la pasada temporada en el filial. Además, el conjunto del Principat incorporó a otro leridano este verano, Jan Encuentra, pero ha salido cedido al Unionistas, de Primera RFEF.

El más veterano de la lista, con 32 años, y quien más experiencia acumula en la élite, es Pere Milla, que arrancará su sexta temporada en Primera –la segunda con el Espanyol, con quien ascendió en 2024–, tras jugar también en el Eibar y Elche. Por su parte, Febas, de 29 años, jugará su tercera temporada en el Elche, con quien tratará de asentarse en Primera, categoría en la que solo tiene experiencia en el Mallorca, en la 2019-20 y la mitad de la 2021-22. No obstante, el centrocampista es el leridano con más partidos jugados entre Primera y Segunda, con 280 partidos, por los 247 de Milla y los 154 de Marc Cardona.

Este último, de 30 años, tratará de recuperar protagonismo en la categoría de plata tras dos años en la élite, en los que ha tenido muy poco protagonismo en Las Palmas. Caso contrario es el de Dubasin, que viene de firmar una gran temporada con el Sporting a sus 25 años, con 8 goles y 9 asistencias, en su tercera experiencia en Segunda, tras pasar por Albacete y Oviedo.