El Barça aún espera que la Comisión Médica decida sobre Ter Stegen

A tan solo cuatro días de que arranque la Liga, el Barça sigue sin haber inscrito aún a ninguno de sus fichajes: Joan Garcia, Marcus Rashford y Ronny Bardghji, ni tampoco al renovado Wojciech Szczesny ni a Gerard Martín, a quien se le tiene que hacer ficha del primer equipo. La operación prioritaria para el club y que debe de hacerse antes del debut es la de Joan Garcia, ya que el único portero disponible ahora mismo es Iñaki Peña, inédito en la pretemporada y descartado por Flick.

Pero la inscripción del portero de Sallent depende de la resolución de la Comisión Médica de LaLiga sobre la lesión de Ter Stegen, que se esperaba entre el lunes y ayer, pero que aún no llegó al cierre de esta edición, lo que genera incertidumbre al club. Si LaLiga dictamina que el alemán estará al menos cinco meses de baja, el Barça podrá usar el 80% de su sueldo para inscribir a Joan Garcia, que pasaría a ser el 50% si la lesión es de cuatro meses de duración. Pero si la Comisión Médica resuelve que la baja es menor a cuatro meses, el Barça no tendría la opción de usar parte de su salario. Llegados a este caso, Joan Laporta se plantea presentar un aval para inscribirle y que pueda debutar en Mallorca.

Según el club, la inscripción del resto de jugadores no corre peligro, pero está a la espera de la auditoria sobre los asientos VIP que les permitiría regresar a la regla 1:1 del ‘fair play’ financiero y afrontar las inscripciones en una situación más favorable que si las hiciera ahora.

El Madrid, en contra del Villarreal-Barça en EEUU

El Real Madrid emitió ayer un comunicado en el que manifiesta “su más firme rechazo” a la propuesta de disputar fuera de España el Villarreal-Barça, argumentando que “vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial” y altera “el equilibrio competitivo”. Por ello, pidió a FIFA y UEFA que “no autorice la celebración del encuentro sin el consentimiento previo de todos los clubes de la competición”.

Roig pagaría el avión a los socios del Villarreal

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, se mostró muy satisfecho ante la posibilidad de que el Villarreal-Barça se juegue en Miami y dijo que ante las molestias que eso supondría para sus abonados les ofrecerían avión gratis para desplazarse a Estados Unidos o un descuento del 20% en el abono si declinan ir al partido.