El Ciutat de Mollerussa, primer derbi de Tercera RFEF

Mollerussa y Lleida CF ofrecerán hoy (19.30) con motivo de la 25 edición del Trofeu Ciutat de Mollerussa el primer derbi leridano de una temporada en la que volverán a compartir categoría, la Tercera RFEF, 35 años después de la última vez, cuando la extinta UE Lleida y el club del Pla d'Urgell coincidieron en Segunda B la 1889-90. Antes de los enfrentamientos ligueros, previstos para la jornada 14 en el Camp d’Esports y la 31 en la capital del Pla d’Urgell, ambos equipos se medirán hoy en la pretemporada, como un anticipo de la competición real, en lo que también supondrá el regreso de Jordi Cortés a Mollerussa.

Ahora como técnico del Lleida CF, el entrenador de Balaguer volverá al banquillo del Municipal d’Esports después de abandonar el club al final de la temporada 2023-24, tras dos campañas y media en las que consiguió el ascenso a Tercera RFEF y la permanencia en la categoría. Además, el Mollerussa también hará un reconocimiento a Putxi (actualmente en el Lleida), Jordi Pedrós y Albert Delgado por su trayectoria en la entidad, tras la salida de los tres este verano.

El encuentro de hoy, que será gratis para los abonados del Mollerussa y costará 5 euros para el público general, significará el tercer ensayo de pretemporada para ambos equipos, que buscarán su primera victoria. El Lleida CF ha encajado dos derrotas en sus dos primeros amistosos, ante el Monzón (2-1) y ante el Binéfar (1-0). Por su parte, el Mollerussa empezó la pretemporada con un triangular en el Torneig d’Històrics, en el que empató ante el Martinenc (0-0) y perdió contra el Reus (2-0), pero viene de empatar a cero en su segundo test frente al Terrassa, otro rival de Segunda RFEF como el Reus.

En la jornada previa al partido, tanto Lleida CF como Mollerussa anunciaron un fichaje. El conjunto del Segrià oficializó la incorporación del defensa de Salou Toni Escobedo (28 años), que puede actuar de central o de lateral derecho y llega procedente del Calamonte, de la Tercera RFEF extremeña.

Por su parte, el Mollerussa incorpora al centrocampista defensivo Moussa Kebe, de 22 años, que se incorpora al equipo de Kiku Parcerisas después de tres temporadas en el Girona B, en las que ha podido disputar muy pocos minutos debido a las lesiones.