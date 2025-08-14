El AEM sigue mejorando y empata en Logroño

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El AEM sigue sumando rodaje de cara a la nueva temporada y ayer volvió a saldar con una nota positiva su tercer test de pretemporada, en la que sigue invicto tras empatar (1-1) en su visita al DUX Logroño, después de otra igualada ante el filial del Badalona Women (0-0) y el triunfo inaugural ante el primer equipo (4-3). El conjunto riojano suponía un viejo conocido para las leridanas, ya que fue su verdugo en el play off de ascenso a Liga F –por un 3-2 global–, en el que acabó subiendo tras imponerse en la final.

Así, ayer ambos equipos se reencontraban las caras, aunque con un AEM con nuevo entrenador, Joan Bacardit, y un renovado estilo de juego que se impuso durante gran parte del choque. Evelyn adelantó al conjunto leridano tras rematar un centro desde la banda de Cintia en el ecuador de un primer tiempo en el que las jugadoras de Joan Bacardit supieron cómo atacar a su rival y contuvieron al conjunto local, que solo generó peligro en acciones de balón parado, un arma que ya fue decisiva en el duelo de promoción en favor de las de Héctor Blanco, que sigue en el banquillo riojano.

Con la introducción de los cambios en la segunda mitad ante un Logroño con menos efectivos y más rodaje, el AEM –ayer con la baja de Inés– empezó a sufrir más para mantener la posesión y se quedó a las puertas de llevarse la victoria. Tras dos buenas intervenciones de Xènia para evitar el 1-1, la portera no pudo hacer nada para contener el empate de Asenjo en el 85.

“Hemos jugado 60 minutos muy buenos, me voy satisfecho”

El técnico, Joan Bacardit, se fue “muy satisfecho” tras el empate, especialmente porque “en el último amistoso ante el Badalona B acabé muy descontento y hoy las jugadoras han dado un paso adelante”. De hecho, consideró que “hemos jugado 60 minutos muy buenos, en los que hemos sido mejores que el Logroño”. Aunque reconoció que en el tramo final el rival “ha modificado cosas y se veía venir que nos empatarían”, valoró muy positivamente la versión de su equipo, porque “creo que este era el test más difícil hasta ahora, porque a diferencia del Badalona Women, el Logroño venía mucho más rodado y sin jugadoras del filial”.

Por otra parte, el AEM anunció ayer que la empresa leridana Sic24 seguirá siendo el patrocinador principal del primer equipo.