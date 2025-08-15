El Lleida roza los 900 abonados en solo diez días

En apenas diez días desde que puso en marcha la nueva campaña de abonados, el Lleida CF ya roza los 900 abonados. El club comunicó ayer que ya ha despachado 874 carnets, una cifra que el adjunto a la presidencia, Marc Torres, considera “muy buena”. Por otra parte, el titular del Juzgado Mercantil de Lleida todavía no se ha pronunciado sobre el levantamiento de los embargos que pesan sobre el club, un trámite que es indispensable para que el concurso de acreedores siga adelante y para la propia supervivencia de la entidad, ya que sin este levantamiento, el club se vería abocado, con toda probabilidad, al cierre.

Mientras se espera la decisión judicial el Lleida sigue generando recursos mediante la venta de carnets. “La valoración de la respuesta a la campaña es muy buena”, añadía Torres. “La campaña se presentó el pasado día 4 y las oficinas han estado abiertas cinco días. Cuando tengamos la posibilidad de poder cobrar con tarjeta y vender a través de la web creemos que todo irá más rápido”, añadió.

La campaña, que tiene como lema “Som el Lleida. Més vius que mai”, tiene como objetivo igualar la cifra de 3.000 abonados que tuvo el club la pasada temporada. Para ello ha rebajado precios. Así, el carnet de triuba cuesta 180 euros, 40 menos que la pasada temporada, una rebaja que se repite en otras ubicaciones del Camp d’Esports. Por su parte, las peñas del Lleida emitieron ayer un nuevo comunicado conjunto, a modo de reacción a la campaña de abonados puesta en marcha por el Atlètic Lleida (más información en la página 26), en el que reiteran que nunca darán “apoyo” ni animarán a este club, con el que el club compartirá estadio esta temporada y que jugará en Segunda RFEF.

Por otra parte el club anunció ayer las incorporaciones de los centrocampistas Jorge Revert, que marcó un gol en Mollerussa, y Toni Martí “Totti”.