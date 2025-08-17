Marc Márquez logra una nueva victoria culmina su sexto doblete consecutivo

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El piloto leridano Marc Márquez (Ducati) ha logrado este domingo la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Austria, decimotercera cita del Mundial de motociclismo, por delante de Fermín Aldeguer (Ducati), ganando por primera vez en Red Bull Ring, y da un paso más hacia el título de la categoría reina al sellar su sexto doblete consecutivo -victoria en sábado y en domingo-.

Después de llevarse el triunfo en la carrera al esprint del sábado, el de Cervera completó otro fin de semana perfecto, y van seis seguidos, para marcharse de Spielberg con 37 nuevos puntos en el zurrón. En tierras austriacas, donde nunca había ganado un domingo y en la carrera número 1.000 de la historia de la categoría reina, sella su décima victoria de 2025 en carreras largas.

Junto a Márquez se subieron al podio el también español Fermín Aldeguer, que consigue así su mejor resultado en MotoGP, y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), 'poleman' del sábado y que tuvo que conformarse con la tercera plaza a pesar de dominar casi toda la carrera.

Los dos triunfos en Austria permiten al mayor de los Márquez alcanzar los 418 puntos, 142 más que Alex Márquez (Ducati), que solo pudo ser décimo este domingo (276), y 195 más que el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que fue octavo (223). Bezzecchi, por su parte, ocupa el cuarto puesto (182).

La amenaza de la lluvia dio una tregua mientras los pilotos esperaban a que se apagaran los semáforos. Una vez iniciada la prueba, Bezzecchi retuvo la posición de privilegio y Bagnaia defendió su segundo lugar a pesar de los intentos de Marc Márquez por sobrepasarle. Sin embargo, solo un giro después, superaba a 'Pecco'.

Comenzó entonces la lucha psicológica entre el de Cervera, que resistía pacientemente por detrás, y Bezzecchi en los bosques de Estiria; ambos se intercambiaban vueltas rápidas a la vez que iban dejando atrás a sus perseguidores, que debían limitarse a pelear por el último cajón del podio.

Superado el ecuador de la carrera, el vigente campeón, Jorge Martín (Aprilia), terminaba su actuación en Spielberg al irse al suelo en la curva 8, y las cosas tampoco iban demasiado bien para Bagnaia, que sufría el adelantamiento de Pedro Acosta (KTM) y Aldeguer y caía hasta la quinta posición.

Fue en la vuelta 19, a nueve para el final, cuando Márquez se aupaba por primera vez al liderato de la prueba. El transalpino le devolvió la pasada, pero solo un giro después el ilerdense volvía a adelantarle en la frenada de la curva 1, una acción definitiva. Bezzecchi se hundió y también se vio sobrepasado por Aldeguer a cuatro vueltas.

El murciano saltó entonces a por el octocampeón del mundo y le presionó durante un par de giros, pero finalmente se conformó con la segunda plaza. Por delante, Márquez veía ondear la bandera a cuadros agitada por el mítico Giacomo Agostini, el elegido para determinar el final de la carrera número 1.000 de la historia de la categoría reina. Bezzecchi completó el podio.

Además, Acosta terminó cuarto; Joan Mir (Honda) fue sexto; Raúl Fernández (Aprilia) concluyó noveno, por delante de Alex Márquez; y Alex Rins (Yamaha) terminó decimosexto.